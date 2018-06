VIDEO: Vladko si po osmi letech znovu odnesl miliony z VyVolených

První řada VyVolených byla nejsledovanější a od té doby šel zájem o tuto reality show z kopce. Letos se ho tvůrci pokusili oživit tím, že přivedli zpět účastníky nejslavnější řady. Na začátku zřejmě ale ani oni nečekali, že to bude znamenat opětovné vítězství Vladka.

"Pravděpodobnost, že bych došel do cíle, je asi taková, jako kdyby meteorit spadl dvakrát na stejné místo," zhodnotil on sám své šance před nástupem do vily.

Situace byla ale jiná, než čekal. Nejen, že byl od začátku favoritem, jak ukázal jeho první Duel, ale ještě tu našel přátele. S jednou z nich se nakonec probojoval do finále. "Je to úplně jiné, protože bych nevěřil, že by tu mohl vzniknout takový vztah mezi lidmi, který v jedničce nevznikl," řekl Vladko na začátku finálového večera. S Pavlínou byli přátelé od začátku.

"Kdyby byla aspoň potvora," postěžoval si Vladko na to, že musí soupeřit s kamarádkou.

Souboj mezi homosexuálem Vladkem a lesbou Pavlínou začal poměrně vyrovnaně. Nakonec ale skončil velkou převahou Vladka.

Čtvrtá řada VyVolených vítězstvím prvního šampiona jakoby uzavřela pomyslný kruh, protože i během finálového večera několikrát Tereza Pergnerová zdůraznila, že pátá řada už nebude.