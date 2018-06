Dvakrát VyVolený Vladko: V běžném životě hysterický nejsem

"To první vítězství jsem byl úplně mimo sebe. Teď podruhé to byl takový prazvláštní klid, pocit štěstí, to se nedá slovy popsat. Stále nemůžu pochopit, že lidi nechali vyhrát někoho, kdo to už jednou vyhrál. O Češích se přitom říká, že jsou závistiví, tak to asi nebude úplně pravda," řekl vyučený kuchař.

Vladko Dobrovodský byl nejslavnějším obyvatelem vily. Spory, jestli do vily patřil, neutichají ani po skončení reality show. Pro mnohé diváky i soutěžící bylo od produkce nefér, že někoho tak populárního nechala soutěžit proti neznámým lidem.

"Já bych do toho nešel, kdybych tu nabídku nedostal. Hodně jsem nad tím přemýšlel. Měl jsem standardní smlouvu, jako všichni soutěžící," řekl Dobrovodský.

Vladko byl známý svými hysterickými záchvaty. V normálním běžném životě se ale prý tak nechová.

"Byl jsem tři měsíce zavřený v jednom domě, ten tlak se stupňoval. Mám v sobě českou, slovenskou, maďarskou a řeckou krev, a to je výbušná kombinace. V normálním životě vybouchnu tak dvakrát za rok," prohlásil milionář, který si chce tentokrát výhru užít hlavně pro sebe.

Vladko teď míří vysoko. Už nechce vařit, ale rozhodl se být hercem. Přiznal, že miluje Shakespeara a Moliéra.

"Kdybych nezkoušel herectví ve Valencii, asi bych o sobě pochyboval. Ale tam jsem zkoušky udělal, dostal jsem se tam na herecký kurz na státní škole, tak talent jsem asi měl. A když mi to nevyjde tady, zkusím to třeba ve Španělsku," řekl Vladko.

Tereza Pergnerová a Vladko Dobrovodský (2005) 4. řadu VyVolených ovládl stejně jako tu první Vladko Dobrovodský (2013).

V Španělsku žije také jeho o 23 let starší přítel, který je učitelem. "Mrzí mě, že teď nemůžu být s ním. On tou show nežil, to šlo úplně mimo něj. Ale řekl, že mě viděl vyhrát, dokonce se prý zasmál a pogratuloval mi," řekl Vladko, který se teď těší hlavně na Vánoce s rodinou.

"Dokonce už máme namleté ořechy, máma bude péct. Letos budou bohaté Vánoce, ne penězi, ale bude u nás hodně lidí. Přijde také expřítel se svým přítelem a další. Na závěr ještě jedna věc. Když mě uvidíte s kyselým obličejem, to už jsem se tak narodil," dodal Vlado.