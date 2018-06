Vladko: Chci, aby se Wendy vrátila

FOTOGRAFIE ZDE

Dialog Wendy s maminkou, přítomnou ve studiu, byl asi největším překvapením čtvrteční Volby. A pak hned její proslov, než oznámila jméno svého soupeře. Neobsahoval žádné agresivní výpady proti ostatním, každý byl za něco pochválen a malé výtky byly zahaleny do pěkných slovíček. „Řekla jsi to krásně,“ zaznělo také vzápětí od VyVolených. Jen všetečka Vladko musel dodat aspoň krátké vysvětlení.

S výsledkem Wendiny Volby neměl viditelně žádný problém Jindra, ale opět Vladko, který podlehl svému moralizujícímu sebemrskačství. „Řídil jsem se rozumem, a ne citem. Chci, aby se Wendy vrátila,“ svěřil se do kamer. Svou náladu pak jako obvykle přenesl do celé skupiny. Hned po přenosu proběhla mezi VyVolenými další ze vzrušených debat, které vévodil (jak jinak) nejprve Vladkův a posléze i Emilův hlas, když řešily své minulé i současné vztahy.

Přítomné dámy to však ani trochu nebavilo. Kačenka dokonce neváhala dát svou nelibost najevo. Přestože ji Vladko veřejně vyhlašuje jako královnu svého srdce ve Vile, zdá se, že sympatie jsou stále víc jednostranné. Buď si to stále nechce, jinak na sebe přecitlivělý Vladko, připustit, nebo za chvíli prohlásí, že zranila podobně jako Regina hluboce jeho city. Že se v ní mýlil a zaútočí tak nenápadně na svou domněle nejsilnější soupeřku. Že by byl nakonec větší hráč a stratég, než by kohokoliv, včetně Emila, který už o ničem jiném ani nemluví, napadlo?

