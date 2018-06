Vladko, byl jsi takový malý zasran

FOTOGRAFIE ZDE

Zahrajeme si na špitál

Nedělní ráno se dveře u toalety opět netrhly. Došlo to dokonce tak daleko, že došel i toaleťák. Vladko objevil poslední ruličku pod umyvadlem a Linda to okomentovala: "Všechno už je fuč!"

V ložnici byl šílený nepořádek, mezi kterým se pohybovali jediní zdraví - Rišo, Jana a Luis - a opečovávali ostatní. Luis jim donesl až do postele opravdovou delikatesu - suchary a černý čaj. Zdravotnický tým vyfasoval zelené obleky a dětské lékárničky. Jana brala situaci velmi zodpovědně: "Jste v nemocnici, nemůžete být v riflích, svetru" a už rozdávala nemocným plátěné košile.

Luis se zmocnil stetoskopu a ujal se ranní vizity. Srdce všech tloukla jako zvon v rytmech jeho beat-boxu. Navíc zkoumal vše možné, jen ne bolavá břicha, a tak dospěl k závěru, že jsou všichni zdraví, a vyháněl je z postelí. Rišo byl přednosta a podával léky. Vladko si lokl a málem hodil šavli: "Bua! Bua! Buaaaaaaaa!..." Kačence ale dával rady: "Je to vodporný. Musíš rychle, jinak jde vše zpátky nahoru." Do toho pobíhal Jindříšek a stále vískal: "Já už kakám! Já už kakám!..."

Doktoři a sestřičky se na sesterně přece nehádají

Lékařské uniformy asi vzrušují, protože doktor Rišo začal okamžitě šibalsky házet očko po sestřičce Jance. Brzy vše vyprchalo a řešili svůj vztah. "Buď mě chceš, nebo ne. Nic jiného mě nezajímá," ptal se stále Rišo. Začali si vyčítat nezájem o toho druhého. "Je rozdíl mezi pusou a líbáním a ocucáváním. Rišo, važ slova!" krotila ho Jana. "Tak sem za deb...! Budeme se nahánět jako blázni," ukončil hovor Riša. I Lenka si zoufala: "Já jsem taková - tři tečky!" Co nedokázala Rišovi říct, to vychrlil Luis během chvíle: "Celou noc jsem nespal a přemýšlel nad tebou." Rišo v šoku: "Proč?" "Asi tě miluju! Jsi frajer!" vedl svou Luis. Aspoň páni doktoři se mají rádi.

Příbuzní i méně příbuzní

VyVoleným přišli jejich trápení zpříjemnit nejbližší. Za Tonym přišla manželka s dětmi, za Rockym maminka a sestra. Velmi šťastná byla Jana, která po dlouhé době viděla svoji dcerku a nemohla se jí nabažit. To Vladko nikoho nečekal a dostalo se mu pořádné návštěvy. Do vily vtrhla jako vichřice žena, prý jeho prasestřenice. Byla tak sugestivní, že z ní byl docela v šoku. Když viděl její energii, tak "asi to bude příbuzná". Pak mu dala kaktus ve tvaru penisu. "To dělaj jen moji blízcí, se tomu smějem," prozradil ve zpovědnici. "Ty jsi byl takový malý zasran," vyprávěla mu, že se naposledy viděli před mnoha lety, když byl ještě velmi malý. Dokonale mu zamotala hlavu.

Michalovi asi rozšlapali hračky

K večeru se strhla mezi Katkou a Michalem hádka kvůli bossovi. Tím se měl stát Vladko. Jenže měl horečku, a tak se Katka nabídla místo něho. Do Michala jako když uhodí blesk. "Kačenko, my už nebudeme ani hlasovat?" zeptal se jízlivě, zatímco si lemtal cosi bílého po obličeji. Oháněl se jako puberťák prázdnými argumenty a do toho řešil s Lindou "pleťový omlazovač": Je možný, že to tak smrdí?" Ale to už se zase hádal s Katkou.

"Já jenom koukám a nemám slov. Michal to být nechce, tak volí Vladka," trvala Katka ve svém návrhu zastoupit nového bosse. Michal se choval jako malé ukřivděné dítě, pořád si vedl svou o pravidlech a stavěl se proti všem návrhům Katky a Jindry. Ten to chtěl vyřešit šalamounsky a navrhl, že bude pokračovat jako boss do Vladkova uzdravení. I to Michal vetoval, že se nebudou zavádět žádné novoty. "Vždycky je nějaká revoluce," odvětil Jindra. "Já ti dám revoluci...," spustil na něj Michal. A na Kačenku hned: "Ty jsi úplně mimo..." To už Katka vybuchla a pustila se do něj: "A ještě nezapomeň říct, že jsem naivní a malá holčička bez názoru... Jseš normální lhář, Míšo. A zamysli se nad tím, protože je to ubohý."