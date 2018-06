Syn má nyní období vzdoru. Geny udělaly své, přiznala Vlaďka Řepková

„Viktorínka je holčička, která na všechno byla vnímavější, rychlejší a je hrozně empatická, citlivá, takže s ní šlo všechno přirozeně samo. Markusek je kluk a myslím, že genetická informace mě a mého manžela udělala své, protože oba jsme dominantní a náš syn si z nás sebral to nejvíc dominantní, co máme,“ prozradila modelka.

Její syn má už teď vlastní názor a s manželem zkoušejí různé metody, jak ho zvládnout.

„Teď máme období vzdoru, což je nejhorší. Říká se dát na zadek, studená sprcha a vysvětlování, ale ono nic nepomáhalo, takže jsme s manželem o těch věcech museli mluvit,“ řekla modelka.

Pomohlo také, když Markus začal chodit do školky a dostal se do kolektivu mezi starší děti.

„Odkoukal některé věci, takže se to zlepšovalo. A samozřejmě doma zkouší ty své hranice,“ přiznala Řepková, která je prý důslednější maminka, zatímco tatínek je ten smířlivější, třeba když ona zakřičí.

„Zjistila jsem, že Markus musí být pochválený. Například mu poděkuju, že si uklízí ty hračky. A jakmile cítí takové to pochlebování, v ten moment si neuvědomuje, že dělá to, co já chci, aby dělal. Takže asi jsme na to přišli,“ míní.

Řepková podle svých slov nemá ráda rozmazlené děti. Může za to podle ní výchova rodičů. Přestože je Markus živé dítě, podle modelky nejde o klasický případ hyperaktivity.

„Je to dítě, které má strašně moc energie. I když nespinká odpoledne, tak jede jako neřízená střela. Ale nemůžu říct, že by byl netrpělivý nebo si neuměl hrát nebo byl nesoustředěný. Myslím, že až jednou bude dospělý, tak ty jeho povahové rysy budou strašně důležité v životě a kariéře. Protože dnes když nemáš lokty a nemáš názor, tak jsi taková ta ovce, která neví kam, a to Markus určitě nebude,“ dodala.