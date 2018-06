Manželovu knihu číst nemohu, říká Vlaďka Řepková

"Nečetla jsem ani tu první knížku a zvažuju, jestli chci číst tu druhou, protože na můj vkus je to podle úryvků, které jsem zaznamenala z médií, až moc otevřené," říká Vlaďka Řepková.

V knize je totiž popsáno období, kdy se s Tomášem Řepkou ještě jako Vlaďka Erbová dala dohromady a on pro ni opustil rodinu, která mu to dosud nemůže zapomenout.

"Vím, jak ty věci probíhaly, jak na nás působily, jak mi z těch věcí bylo. Docházela jsem k lékaři, nebrala jsem tedy žádné léky, ale docházela jsem na terapie, protože to bylo velmi silné období několika let, kdy to na psychiku nebylo úplně dobré," popisuje Řepková.

Znovu si to celé připomínat knihou nechce. Svému muži nicméně její vydání schvaluje. "Tomáš je introvert a zároveň říká, co si myslí. Mrzelo mě, že vznikaly kauzy, obvinění, situace, ke kterým on se nikdy nevyjadřoval a mně to vadilo, protože to nebylo pro jeho osobu lichotivé a mě se to samozřejmě jako jeho partnerky dotýkalo a vždy jsem doma do něj hučela, ať se k tomu vyjádří. Tak to udělal tímto způsobem," dodává.