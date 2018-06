Vlaďka Řepková: Čeká nás několik soudů, ale postavíme se tomu čelem

Krize v manželství je zřejmě zažehnána. Manželé Vlaďka a Tomáš Řepkovi už vystupují zase jako spokojený pár, i když ke spokojenosti jim chybí nevyřešené soudní spory.

"Máme na to právního zástupce a ten to vlastně celé řeší. Není za námi spousta věcí. Máme před sebou několik soudů a z těch právě vznikají ty exekuce. Ale já myslím, že my se tomu vždycky postavíme nějak čelem," říká Erbová.

S manželem teď nejvíc žijí nedělním benefičním fotbalovým zápasem, který je čeká. Proti výběru Tomáše Řepky, za který budou hrát i zpěváci Kamil Střihavka, Pepa Vojtek nebo Viktor Dyk, se postaví moderátoři hudební stanice Óčko.

Exhibiční fotbalové utkání proběhne 21. září od 14 hodin na ragbyovém hřišti v Petrovicích a výtěžek zápasu půjde občanskému sdružení Vlaďka Dětem na pomoc onkologicky nemocným dětem, konkrétně na zakoupení nezbytných zdravotnických a hygienických potřeb a výbavy pro onkologická oddělení v Plzni, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích.



Součástí charitativního odpoledne bude následovat koncert známých hudebních interpretů a autogramiáda.