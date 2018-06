Vlaďka Erbová půl roku po porodu: sexy a v kondici jako nikdy předtím

V průběhu těhotenství nabrala Vlaďka Erbová osmnáct kilogramů. Po porodu se ovšem pustila do intenzivního cvičení, aby se mohla co nejdřív vrátit na svoji váhu. Nyní je jisté, že se jí to povedlo v relativně krátkém čase.

"Byla jsem vždycky odpůrkyní cvičení a naposledy jsem se víc hýbala snad jen na základce. Po porodu Marcuse ale už nebylo zbytí. Kamarádka mě vytáhla do fitka a teď poctivě chodím dřít s trenérem," uvedla Erbová.

Hodiny dřiny se ale vyplatily, což dokládají i nejnovější modelčiny fotografie, které vznikly pro módní butik manželky bývalého hokejisty Františka Kaberleho Kateřinu. Tu s Erbovou pojí přátelství, a tak si dámy vyšly vstříc.



"Kačenka se vrátila před rokem z Ameriky, kde s Frantou žili, a rozhodla se podnikat. Pro každého jsou začátky těžké, a tak jsem se rozhodla, že její nový butik Francesca, který pojmenovala po své dceři, což se mi hrozně líbí, podpořím a trošku pomůžu. Proto jsem pro ni nafotila kampaň. Navíc jsem tváří už čtyři roky známé italské značky, kterou Katka v butiku má," doplnila Vlaďka Erbová.



Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka Vlaďka Erbová s dcerou Viktorkou

Erbová má kromě syna Marcuse, kterého vychovává s fotbalistou Tomášem Řepkou, ještě dceru Viktorii z prvního manželství s hokejistou Zdeňkem Bahenským.