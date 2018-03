To není z Tomášovy hlavy, brání Erbová Řepku po útocích

„Hrozně mě to mrzí. Tomáše se budu zastávat, protože je to otec Markuse. Vím, že to není z jeho hlavy. Toho by on nebyl nikdy schopný. Proto mě to mrzí, že to došlo tak daleko,“ řekla iDNES.cz Vlaďka Erbová.

Na Řepku s Kristelovou bylo podáno trestní oznámení kvůli inzerátům na eskortních stránkách. Expres.cz uvedl, že podle videozáznamů je právě oni jménem Erbové vytvořili a zaplatili. Exmanželce fotbalisty pak chodily vulgární SMS, měla psychické problémy a skončila v nemocnici.

„Důkazy proti oběma obviněným jsou natolik přesvědčivé, že lze předpokládat prokázání viny obou obviněných před soudem,“ uvedla Karolina Zelenková, která zastupuje Erbovou.

Podle právničky by Erbové stačila veřejná omluva za podané inzeráty a aby se o ní přestali Řepka s Kristelovou veřejně vyjadřovat, ať již prostřednictvím oficiálních či fiktivních profilů na sociálních sítích. Moderátorka Kateřina Kristelová na dotazy redakce Revue iDNES.cz ohledně celé kauzy nereagovala.

Policie v nedávné minulosti prověřovala podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv. „Momentálně ze zákona nemůžeme poskytnout žádné informace v dané věci,“ upřesnila pro iDNES.cz brněnská policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka se vzali v roce 2013. Jejich syn Markus se narodil rok předtím. Manželé se rozvedli v roce 2016.

Modelka už jednou vdaná byla, v letech 2007 až 2011 za hokejistu Zdeňka Bahenského, se kterým má dceru Viktorii (12). Nyní žije s hokejistou Michalem Gulašim v Brně.

Tomáš Řepka má s první exmanželkou Renatou, s níž se rozvedl v roce 2012, dceru Veroniku (23) a syna Tomasse (17). Nyní žije s moderátorkou Kateřinou Kristelovou.

