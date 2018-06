Vlaďka Erbová v šestinedělí: Malý je vysilující, pořád kouká a pláče

"Každé dítě je jiné, jako každé těhotenství. Viktorce je sice teprve šest, ale už jsem zapomněla jaké to je. Hned po porodu jsem se ale rozpomněla," směje se Vlaďka Erbová, které syn Markus ukrajuje víc energie, než čekala.

"Malý je víc vyčerpávající, protože Viktorka byla takové hodné miminko. Při ní jsem tehdy hned stíhala i práci, ale teď se to točí jen kolem malého. Vyžaduje víc času. Náš Markus prospí jen šest hodin denně, zbytek prokouká a propláče," doplňuje s tím, že jí ve všem pomáhají jak dcera, tak partner Tomáš Řepka.

"Mám doma největší pomocnici, dceru Viktorku, a samozřejmě tatínka. Když nejsme v Budějovicích, tak jezdí na trénink a po tréninku domů. A i když musí hodně cestovat, doma je ten pravý táta a zároveň i máma, takže si můžu taky odpočinout. Jsem přešťastná máma, mám doma tu celou svoji rodinu."

Vlaďka Erbová se do společnosti podívala díky křtu charitativního alba začínajícího zpěváka Norberta Peticzkého, který prvotinu Alchymista spojil s nadací Rakovina věc veřejná, jejíž patronkou je právě Erbová.

Vlaďka Erbová křtí debutové album zpěváka Norberta Peticzkého, který výtěžek z prodeje věnuje nadaci Rakovina věc veřejná.

"Každá osvěta a pomoc je důležitá, takže jsem Norberta ráda v tomto směru podpořila. Je to talentovaný zpěvák," doplnila modelka, jež se v projektu nadace začne víc angažovat jen co to půjde.

"S paní ředitelkou jsme se už dohodly, že letos nebudu jen patronka, ale že pomůžu i s marketingem a dalšími aktivitami. Vrhnu se do práce hned, jak to jen bude možné. Teď je přeci jen prioritou malý Markus," uzavřela Vlaďka Erbová.