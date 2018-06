VIDEO: Erbová překonala lenost, shazuje poporodní kila s trenérem

"Tomáš říká, že nezná línějšího člověka, než jsem já. Nedává tomu moc nadějí, protože mě zná. Když je ale takhle skeptický, tak mě to motivuje ještě víc," prozradila Erbová.

"Opravdu nejsem sportovní typ, nemám pro to nadšení. Do posilovny mě dohnala poprvé bolest zad. Je ale paradox, že když jsem pracovala a tělo mě živilo, tak mě nedonutilo nic, abych zašla do té posilovny a něco spravovala. Teď je práce druhořadá, jde mi o vlastní pocit," vysvětlila.

"Asi se shodnu s jinými ženami, že to tělo po třicítce funguje jinak než ve dvaceti, kdy je ještě takové pružné a ten císařský řez taky udělá své. Pro mě je v tento moment hlavní bříško - chci ho srovnat a zpevnit. Ale také chci srovnat záda, protože jak jsem měla obrovská prsa, tak záda zůstala bolavá," popsala jednatřicetiletá modelka, která vypadá tři měsíce po porodu opět skvěle.

Během těhotenství přibrala osmnáct kilo. V porodnici nechala jen tři, během tří měsíců pak shodila deset. O kila jí tedy ani tolik nejde. Hlavní je dostat se do kondice, protože jak sama říká, už se přistihla, že když tlačí kočárek do kopce, trochu u toho funí.

Nyní je z Erbové a Řepky šťastný pár, který si nepřipouští starosti se soudy s bývalou manželkou Řepky ani spor s jeho dětmi. "Nám se narodilo malé miminko a ten malý vypráví, začíná se smát a to jsou věci, které vás zaměstnají. A člověk je hrozně šťastný," dodala Erbová.