Erbová najela na exekutora, který přišel kvůli neplaceným alimentům

Tomáš Řepka dluží na alimentech své první manželce Renátě, která ho dala k soudu. Dluh měl být vyřešen exekucí Řepkova majetku v jeho domě v Černošicích.

V domě byla ve středu při příjezdu exekutorů i současná manželka Tomáše Řepky Vlaďka Erbová, která na vykonavatele exekuce najela svým vozem.

"Mohu potvrdit, že probíhalo exekuční řízení, u něhož asistovala policie a jedna žena nacouvala na asistenta exekutora. Muž byl převezen na lékařské ošetření do nemocnice," řekl Revue iDNES.cz policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

"Na místě jsme zasahovali a lehce zraněného muže jsme převezli do motolské nemocnice," řekla mluvčí středočeské záchranné služby Tereza Vojtová.

VIDEO: Řepkova manželka Erbová najela autem na exekutora

"Došlo k napadení vykonavatele. Pokus o soupis movitých věcí skončil útokem manželky dlužníka na zaměstnance soudního exekutora. Najela do něj automobilem Mercedes-Benz GL 350, který byl posléze zajištěn," popsala celý incident mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová.



Erbová tvrdí, že to byla pouze nehoda. "Já jsem ho neviděla, stalo se to na příjezdové cestě u domu, když jsem naložila malého a couvala. Viděla jsem dva lidi, třetí osobu už ne, asi byl v mrtvém úhlu, nevím. Nebyl to úmysl, je mi to moc líto," řekla iDNES.cz s pláčem Vlaďka Erbová.

Auto Erbové zabavili. Na autě jsou po nárazu stopy.

Zraněný muž už byl prý z motolské nemocnice propuštěn, jeho zranění nebyla vážná. "Volala jsem do nemocnice, řekli mi, že pána už propustili. Vážně je mi to líto," opakovala znovu Erbová.

Omluva ale možná nebude stačit. "Exekutorský úřad Praha 5 podává na útočníka trestní oznámení, a to pro ublížení na zdraví a maření úředního výkonu," uvedla Báčová.

Tomáš Řepka prý alimenty na dceru Veroniku a syna Tomasse neplatil, protože se mu zdály příliš vysoké a žádal jejich snížení. Na dvě děti měl podle tn.cz platit sto tisíc korun měsíčně. Soud částku snížil na 65 tisíc.

"Dlužník čelí dvěma exekucím, které vede soudní exekutor kvůli dluhům na výživném. Jde tedy o přednostní pohledávku. Alimentační nárok dvou dětí je v rámci exekuce vymáhán již od července 2013. Celková dlužná částka činí zhruba jeden milion korun. Před úředním výkonem sekundárních způsobů provedení exekuce byly nejprve řádně vyčerpány způsoby primární, které však byly zcela neúspěšné," stojí v tiskovém prohlášení Exekutorské komory.



S Vlaďkou Erbovou má Řepka syna Markuse a společně vychovávají i dceru Erbové z prvního manželství Viktorku. Erbová nedávno přiznala, že jejich manželství prochází krizí, rozvádět se ale zatím nechce (více čtěte zde).

Řepka si Erbovou vzal loni v létě, když už byl jejich synovi rok.