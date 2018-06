Erbová má za sebou první filmovou roli, po porodu by uvítala další

Vlaďka Erbová se už před kamerou párkrát objevila. Od režiséra Sedláčka ale dostala první opravdovou roli. Ve filmu Sráči (více o filmu čtěte zde) hraje atraktivní manželku jednoho z hlavních hrdinů - policisty Dana.

"Když mě oslovil režisér Sedláček, že se mu líbí moje přirozenost a obsadil mě do role ženy policisty ve filmu Sráči, bylo to pro mne překvapení. Od začátku mi dával pocit, že to zvládnu. Před natáčecím dnem se mi vždycky věnoval a roli se mnou připravoval," řekla Erbová.

Práce před kamerou se jí zalíbila. "Teď tedy čekám miminko, ale kdyby mě potkala pak nějaká další filmová role, určitě bych byla ráda. I když vím, že nejsem herečka," uvedla.

Třicetiletá Erbová je v pátém měsíci těhotenství a pozoruje na sobě těhotenské chutě. Zatím přibrala sedm kilo. "Dá mi hodně práce jíst střídmě, ale těhotenství si jinak opravdu užívám," prozradila.

Svého prvního syna čeká se sedmatřicetiletým fotbalistou Tomášem Řepkou, který je jí prý velkou oporou. I v tom je pro Erbovou rozdíl od doby, kdy čekala dceru Viktorii.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka

"Teď je to těhotenství mnohem lepší než první. Jednak jsem o pět let starší, ale především mám partnera často u sebe. Vidí, jak mi roste bříško. Při prvním těhotenství jsem byla vlastně sama. Manžel žil v USA," říká kráska, která si zatím nedělá starosti s tím, že její současný partner odešel od své rodiny a ještě se nestihl rozvést.