Vlaďka Erbová: Musím si nejdřív vyřešit věci, které si nesu z minulosti

Objevila jste se po dlouhé době na veřejnosti. Jak se vám daří?

Teď už se mám dobře, protože to komplikované období mám naštěstí za sebou. Soustředím se sama na sebe a na děti. Viktorka je už slečna, je jí deset, a právě prožívá pubertu a Markusovi jsou čtyři roky.

Co dcera a kluci? Musíte je už trochu odhánět?

Naštěstí má teď spíš období kamarádek, takže kluky zatím odhánět nemusím. Po škole jezdíme na led kvůli krasobruslení, což je individuální sólový sport, kde má kamarádky neustále kolem sebe. Na kluky zatím moc nereaguje, ale myslím si, že dřív nebo později to samozřejmě přijde. Začínám se tedy chystat.

Opět pracujete a nedávno jste fotila s auty. Jaká jste vůbec řidička?

Myslím, že jsem relativně vzorná řidička. Děti vozím každý den, proto řidičský průkaz potřebuji, takže se snažím řídit tak, abych o něj nepřišla. U aut preferuji hlavně bezpečí, pak také i komfort. To, co ale nejvíc potřebuji, je prostor, a to hlavně kvůli dětem. Nikdy jsem to neměla tak, že bych řešila primárně značku. V posledních letech mi vozy vybíral a kupoval spíš manžel, teď to znovu nechávám na výběru mužů.

Vlaďka Řepková a její děti Markus a Viktorie (21. října 2014)

Mluvíte o tom, že vám auta stále vybírají muži. Jde o muže vašeho srdce, nebo o ochotné kamarády?

Jsou to známí z Brna, kteří mi už z vlastní iniciativy pomohli. Když přišla situace, že jsem se najednou ze dne na den octla bez auta, postavili se k tomu jako muži a vůz mi půjčili. Také vybrali takový, který byl pro mě a děti vhodný, takže jsem moc spokojená.

Nemáte v Brně nějakou novou lásku?

To bych si nechala pro sebe. Ze soukromí jsem měla několikaletou otevřenou záležitost, což si myslím, že nedělalo úplnou dobrotu. Teď jsem po dlouhé době „vylezla z nory“, kam jsem se schovala před tím vším. Nejhorší pro mě je fungovat s dětmi a řešit si vlastní problémy a do toho mít kolem sebe neustále čtenáře, kteří hodnotí něco, o čem toho tolik neví. Myslím si, že bude lepší, když nadále nebudou nic vědět, protože bych ráda pokračovala ve svém spokojeném životě se svými dětmi.

Vlaďka Erbová Řepková má rozhodně jiskru v oku

Mluvíte o dětech. Za sebou máte dva vlastní porody, ale také jste jedno dítě odrodila...

Dá se říct, že jsem taková velká teta, protože dcera mé manažerky šla k porodu a jako prvorodička chtěla mít nějakou podporu. Snažila jsem se jí čas porodu a bolesti trochu zkrátit. Zvládly jsme to asi za dvě hodiny. Byla moc šikovná.

A co vy? Vylučujete možnost, že by se objevila další svatba a ještě těhotenství?

Myslím, že my ženy jsme na světě od toho, abychom si děti porodily a odchovaly. Pro mě je v první řadě potřeba vyřešit nejdřív věci, které si nesu z minulosti a v okamžiku, kdy je dořeším, tak pak mohu začít nový život. Všemu ale nechávám volný průběh a těším se na hezké zítřky.