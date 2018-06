Erbová končí s modelingem, chce si najít stálou práci

"Pro mě je priorita rodina, takové to domácí pohodlí. Chci se s Viktorkou připravovat na školu a chci si najít stálou práci,“ uvedla Erbová v rozhovoru pro pořad Prominenti, který televize Barrandov odvysílá v úterý.

Odchod z modelingu prý potěšil i jejího partnera, fotbalistu Tomáše Řepku. "Nedělám to kvůli němu nebo proto, že by si to nepřál, ale vidím, že je klidnější, když se věnuji rodině," prozradila Erbová.

Tomáš Řepka a Vlaďka Erbová

Slibně rozjeté kariéry modelky se ale nechce vzdát úplně. Bude se jí věnovat spíš pro radost. "Není to, že bych na molo už nikdy nevlezla, je to spíš o tom, že si odejdu pár pro mě zásadních přehlídek v roce, které si spočítám na obou rukou,“ upřesnila své rozhodnutí.

Nejdůležitější teď pro Erbovou je, aby její dcera v klidu prošla nelehkým obdobím rozvodu rodičů, který pro holčičku přinesl řadu změn. "Ze začátku jsme si myslela, že to nebude vnímat, ale ve chvíli, kdy odešla z litvínovské školy a nastoupila do té pražské a přestala vídat častěji manžela, tak se to na ní odrazilo. Povídala takové zvláštní věci, které od dětí člověk nečeká,“ svěřila bývalá playmate.

Vlaďka Erbová s dcerou Viktorkou

Na nového partnera maminky si malá Viktorka zvykla, tatínku mu ale neříká. "Tomášovi říká Tomíku, někdy strejdo. V ní se to samo uspořádá, že si k Tomášovi udělá sama nějakou pozici,“ myslí si Erbová.

Pětiletou Viktorku má třicetiletá modelka s o pět let mladším hokejistou Zdeňkem Bahenským, kterého si brala v roce 2007. Žádost o rozvod podali manželé už před rokem.