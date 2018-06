Vlaďka Erbová si vzala Tomáše Řepku, nechá si příjmení po exmanželovi

Erbová přitom ještě před měsícem prohlašovala, že netuší, kdy svatba bude. "Jediný problém, který je, jsou termíny a lokace. To je asi to nejzásadnější, co společně musíme vyřešit. Chtěla bych si to plně užít v soukromí, ale Češi jsou Češi a každý velmi rád někam zavolá, aby uškodil. Tudíž nechávám to otevřený a budu věřit, že se nám to podaří opravdu pouze pro přátelé a rodiče," řekla Erbová (více zde).

Nevěstě na facebookové stránce přáli k svatbě třeba Pavel Novotný, Bořek Slezáček nebo Romana Pavelková. Podle našich informací se Erbová rozhodla mít svou druhou svatbu na zahradě honosného mlýnu poblíž řeky Berounky nedaleko hradu Karlštejn. Už před rokem snila o veselce na zelené louce.

"Při mé první svatbě mi hodně pomáhala kamarádka. Svoji druhou svatbu vidím už teď zcela jasně - na zelené louce s altánem a hostinou ve stanu. Uměla bych si ji představit i na pláži ve dvou. Pro Tomáše je však důležité mít na svatbě nejbližší rodinu, takže svatba bude podle jeho pojetí," řekla modelka.



VIDEO: Co na něm vidím? Je to chlap, říká o Řepkovi Erbová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vlaďka Erbová už byla vdaná za hokejistu Zdeňka Bahenského, s nímž má dceru Viktorii. Právě kvůli ní si ponechá příjmení exmanžela. Bude tedy Vladimíra Řepková Bahenská.

Tomáš Řepka je rozvedený a s exmanželkou Renátou mají dceru Veroniku a syna Tomassa.