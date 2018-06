Vlaďka Erbová o životě s Řepkou: Jsem princezna ve vlastní pohádce

Co vás momentálně nejvíc zaměstnává?

Primární je pro mě stabilizace mého zdravotního stavu. V loňském roce se mi objevily nějaké problémy se štítnou žlázou. Není to nic zásadního, nic smrtelného, ale ovlivňuje mě to jako člověka, ovlivňuje to mou váhu. Chtěla bych to stabilizovat, abych měla i klid na duši.

Neměla jste obdobné potíže už kdysi?

Ten problém se mi objevil už po prvním porodu, kdy mi našli uzel na štítné žláze. Tehdy mi řekli, že mi to musí punktovat, a když jsem viděla tu obrovskou jehlu, to vše navíc v šestinedělí, kdy jsem byla hormonálně rozladěná, tak jsem to vzdala. Paní doktorka tehdy napsala, že pacientka odmítá spolupracovat. Další problémy se pak objevily po šesti letech, kdy jsem byla hodně hubená, ženské cykly nefungovaly jak měly, tak mi i mamka řekla, ať si dojdu na vyšetření. A následně se bohužel ukázalo, že z toho jednoho uzlu je jich víc, tak to momentálně řeším.

Tomáš Řepka je vám očividně správnou životní oporou. Vydedukoval jsem správně, že si užíváte spokojeného rodinného života?

Já jsem opravdu strašně spokojená. Jedna věc jsou období, která nebyla pro nikoho příjemná, myslím tím i druhou protistranu. V tuto chvíli máme všichni trvalé vztahy, vypadá to, že jsme všichni spokojení. Já jsem mamka, Tomáš je taťka, máme dvě děti, které se milují a já sama sebe vidím jako princeznu ve vlastní pohádce.



Vlaďka Řepková s manželem Tomášem na oslavě jeho 40. narozenin

Jak vám míchá životem téměř dvouletý Markus, který je vedle osmileté Viktorky vaším druhým dítětem?

U prvního dítěte je každá máma ze všeho vyprdlá, učí se od těch ostatních a zkušenějších, všeho se bojí, a já jsem nebyla jiná. U Markuse jsem samozřejmě věděla, do čeho jdu. Když spadne, vím, že to muselo přijít, ještě štěstí, že jsou děti gumové. To spíš Tomáš zastává funkci "starostlivé mámy". Tím, že skončil s fotbalem a malé dítě má po letech, tak si to konečně vychutnává. Ale taky se víc strachuje než já.

Takže jste vy ta, která musí být víc slyšet?

Normální je to, že s dítětem tráví víc času maminka a když dítěti řekne desetkrát: 'Nedělej to', nikdy ji neposlechne. U nás je to táta, kdo mu všechno povolí, Markus si u něj všechno vyprosí a tak dále. Já jsem byla důsledná i u Viktorky. Někdo říká, že jsem přísná, ale myslím si, že důslednost je to, co zajistí, aby chování dítěte nepřerostlo rodičům přes hlavu za nějaké únosné mantinely.

Už jste se nějak zapojila do pracovního procesu?

Prioritou jsou samozřejmě děti, ale momentálně se snažím rozkoukat v realitách, což je obor, ve kterém jsem dřív založila společnost. Loni jsem navíc skončila jako patronka nadace Rakovina věc veřejná a s manželem jsem založila občanské sdružení Vlaďka dětem, a v tento moment je to ta hlavní činnost, které se věnuji. A jelikož ji dělám naplno, část honorářů získáváme s manželem za to, že jim propůjčíme svoji tvář, zbytek peněz jde samozřejmě na konto sdružení. Musím přiznat, že jsme naše výdaje hodně zminimalizovali. Ono to jde. Člověk zjistí, že mu stačí, aby měl střechu nad hlavou a peníze na normální provozní věci a je spokojený. Velké náklady už u nás nejsou.

Modeling je tedy opravdu uzavřená kapitola?

Nechci se nikoho dotknout, ale dneska dělá modeling skoro každý. Ne každý, všichni. Nechci se zapojovat do věcí typů diskotéky a bary. Nijak to neznehodnocuju, dělala jsem to, ale v tuto chvíli jsem matka dvou dětí a tohle místo už není pro mě. Pokud dostávám nabídku nějakého mola, ráda ji příjmu, ale taky vše závisí na honoráři. Já si za sebou stojím, mám nějakou cenu a vím, co umím. Hlavní jsou pro mě reklamy nebo kampaně spojené s mou tváří.

