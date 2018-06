Vladimír Železný o čtyřleté dceři: Neuvěřitelně si to užívám

"Ona je jedinečná, je někde uprostřed mě a manželky Konstancie," říká bývalý ředitel Novy Vladimír Železný. "Je tvrdohlavý rohatý Beran," přerušuje ho jeho žena. "Takže není jako já. Já jsem Ryby, takže introvertní, nepovídavý, takový do sebe uzavřený," doplňuje bývalý televizní boss.

Vladimír Železný se se svou bývalou sekretářkou Konstancií Záhorkovou oženil v roce 2003, tedy rok poté, co po dvaatřiceti letech uzavřel soužití s první ženou Martou. S Martou má dva dospělé syny - Davida a Jakuba, který působí jako moderátor v České televizi.

Současný rodinný život po boku o více než třicet let mladší manželky považuje za neuvěřitelně pohodový, a to především díky zkušenostem, které mu naservíroval jeho dřívější život.

"Tehdy jste byl nějaké mládě, které si pořídí dítě, a je celé ustrašené z toho, že má nějakého živého tvora. Ten tvor brečí, kaká, čůrá, má nějaké potřeby, je nemocný, a vy se strachujete, aby neumřel. Najednou ale přeskočíte jednu a půl generaci a už si to neuvěřitelně užíváte," shrnuje Železný v reportáži TV Barrandov.

Lásku k vínu Vladimír Železný neskrývá Vladimír Železný s manželkou Konstancií

Jeho další velkou životní náplní je vinařství ve městě Bavory u Mikulova. Coby milovník vína si umí povinnosti s ním související náležitě užít. "Pro mě je to koníček, pro mou ženu spíše práce, ale vede si skvěle a já jí za to děkuji," dodal Železný, který do denního života aplikuje i starou radu lékařů o prospěšnosti střídmého pití vína. "Šest nebo sedm deci denně je pro mě úplně ideální," doplnil podnikatel a politik Vladimír Železný.