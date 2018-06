Vladimír Šmicer odhalil své mužné tělo

9:04 , aktualizováno 9:04

Vladimír Šmicer po pětiletém působení ve francouzském klubu Girondis Bordeaux definitivně zakotvil v pražské Slavii. Zajímavá nabídka, na kterou čekal, nepřišla. Fotbalista to bere s úsměvem. "Ve svých čtyřiatřiceti jsem už starý, v poslední době jsem měl taky dost zranění, to všechno je na poptávce znát," míní. Kdyby o ní ovšem rozhodovala postava, žádné obavy by neměl.