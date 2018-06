Hokejovému trenérovi Vladimíru Růžičkovi zemřela manželka

Až po více než čtvrt roce od začátku aféry, která před domácím mistrovstvím světa v hokeji otřásla pověstí do té doby...

Koho ztratil Vladimír Růžička? Dobrou duši, lásku z devítky

Býval by přestoupil do Švýcarska nebo do jiné evropské ligy. Manželka však hokejového útočníka Vladimíra Růžičku...