Horší to má prý jen Stašová, říká syn Bolka Polívky a Chantal Poullain

"Já v divadle vyrostl a ve dvanácti, třinácti letech člověk začne odmítat, co je mu předkládáno a já měl tohle hodně prudké, takže jsem začal sám sebe profilovat jako sportovce, snowboardistu. Ale začalo mi něco chybět a v osmnácti letech jsem se vytržen z vlivu okolí rozhodl pro to, co dělám dnes," říká Polívka.

Rozhodl se pro herectví a je si vědom, že bude muset splnit velká očekávání.

"Slyšel jsem docela dobrou věc, že horší to má už jen Stašová a je pravda, že to očekávání tam je a je to takový tíživý prvek, ale pokusil jsem se s tím nějak smířit," říká.

Zatím se objevil v televizních filmech nebo třeba v seriálu Kriminálka Anděl. První větší příležitost dostal ve filmu Parádně pokecal a 18. září jde do kin snímek Místa, kde hraje jednu z hlavních rolí (více o filmu čtěte zde).