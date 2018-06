Vladimír Čech je počtvrté otcem

U porodů svých předchozích dětí nebyl, protože to nebylo možné. "Upřímně řečeno, ani jsem o to moc nestál," říká.



Tentokrát se však prý nechal přesvědčit a rozhodně nelituje. "Bylo to krásné a dojemné. A taky jsem byl rád, že jsem mohl být trošičku užitečný – třeba jsem dával ženě pít a trochu o ni pečoval. Myslím, že byla ráda," tvdí syn kdysi populární televizní hlasatelky Hedy Čechové.



Matěj vážil 4,62 kilogramy a měřil 55 centimetrů. Na jméně se rodiče jednoznačně shodli: "Líbí se mi na něm jeho starobylost, hebrejský původ i třeba jeho původní význam – bohem seslaný."

Nyní jedenapadesátiletý čtyřnásobný otec už jen netrpělivě čeká, až se manželka s Matýskem vrátí domů, do malého bytu v Praze na Malé Straně. "Snažil jsem se, aby to doma vypadalo co nejlíp. Taky jsem vlastnoručně smontoval postýlku. Dalo mi to dost zabrat. Pro člověka, který není zvyklý pracovat rukama, to