Vladimír Čech skončil v nemocnici, problémy nechce komentovat

Profil: Vladimír Čech Známý herec a moderátor, syn moderátorky Hedy Čechové a herce Vladimíra Čecha, se narodil 6. července 1951 v Praze. V roce 1977 vystudoval pražskou DAMU a jako první získal angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Vždycky měl rád ostravskou zoologickou zahradu a místa kolem ní, včetně hald. "Rád jsem se procházel centrem a zašel jsem i do ulic, kde to nebylo moc bezpečné. Třeba taková dnešní slavná Stodolní byla opuštěná ulice plná zanedbaných domů, kde byl jediný hotel Odra a pak u podchodu obyčejná hospoda, kde pekli uzená žebra." Vladimír Čech v soutěži Chcete být milionářem? Vladimír Čech v roce 2007 Už sedmou sezonu je ve stálém angažmá v Městských divadlech pražských. Do povědomí veřejnosti se dostal především jako moderátor soutěže Chcete být milionářem? Působí v dabingu, jeho hlasem mluví například kocour Garfield. Je mistrem republiky v minigolfu.