Vladimír Čech: Chtějí po mně, abych byl drsnější

Ve čtyřech dnech natočíme osm dílů na celý měsíc. Ale já moc času poslední dobou nemám, hraji v různých divadelních představeních, jezdím se studiem Háta, mám roli v muzikálu Krysař, stále dělám dabing.To se nedá říct. Je to určitě životní šance. To v každém případě, protože kdyby nebylo Milionáře, tak bych opravdu na 99,999 % zemřel jako neznámý člověk. Lidi znali můj hlas, ale neznali k němu obličej. Když jsem si někde v obchodě řekl o rohlík, ti lidé v okolí sebou cukli a s nadějí se na mě podívali. Pak se zase odvrátili se zklamaným výrazem, že za tím hlasem není nikdo známý.To záleží, jak k tomu člověk přistoupí. Já vůbec o sobě nechci tvrdit, že bych byl nějaký kolosální herec, to musí posoudit jiní. Ale můžu říct, že rozdíl mezi průměrným nebo špatným hercem a hercem dobrým je, že ten průměrný herec zahraje roli tak, že vlastně splní všechno, co se po něm chce, ale nenadchne to. Zatímco dobrý herec to zahraje tak, že si vlastně člověk říká: "To je on, to je o něm!" I milionář se zkoušel a já jsem tomu věnoval hodně energie, a to se teď zúročilo. Že potom vlastně na té roli není ani poznat, že bych to hrál.Já si myslím, že v životě takový nejsem vůbec. V životě tyto vlastnosti nemám a dá se říct, že jsem spíš člověk, kterého je možné oblbnout, jsem takový nezáludný. Byl jsem až takový...To úplně ne, ale dá se říct, že k tomu mám určité sklony. Přitom jsem hrál rád role právě těch, kteří manipulují jinými, takže mi to vlastně nedělá takovou potíž. Když jsem potom stál před prvním ostrým natáčením, přišla na mě šílená tréma. A pak najednou mi strašně pomohlo, když jsem si říkal: "Ty vole, dyť si zahrál takových zásadních rolí.Pravda, v oblastních divadlech, ale i tak. Hrál jsi také na přehlídce mimopražských divadel v Praze v narvaném vinohradském divadle. Když jsi zvládl takové věci, tak se přece nepoděláš před nějakou televizní soutěží!"Moderování je náročná profese. Ale mám-li srovnat náročnou divadelní roli a moderování takovéhle soutěže, tak role v divadle je mnohem těžší.Já bych byl strašně rád. Já bych si za to nechal snad uříznout levý malíček. Nezažil jsem krásnější chvíle, než když jsem stál na jevišti třeba toho vinohradského divadla, které má úžasnou magii, po němž prošli naši největší herci. Představa, že bych se na takovémhle jevišti mohl pravidelně objevovat, je pro mě úžasná.Všechno se odvíjí od toho, jestli jste nebo nejste vidět v televizi. Když nejste vidět v televizi, tak se můžete strhat, a nikdo si vás ani nevšimne. Ovšem do televize vás neobsadí, když nejste známý. A známým se stanete zase jenom v té televizi, takže to je takový propletenec.Já jsem ho vyřešil jenom do té míry, že jsem dán do škatulky moderátor. Větší část lidí, kteří divadlo dělají, mě nezná jako herce. Nejezdí do oblastních divadel, zajímají se maximálně o to své a tu a tam se jdou podívat do divadla přes ulici a často nevědí, co se děje na opačném konci Prahy. Jak se jednou člověk dostane do oblastního divadla, tak je pro Prahu ztracený.No, ono je to může i částečně zavřít. Už několik lidí mi řeklo: "No, my jsme o tobě uvažovali, ale když děláš toho Milionáře..." Ale to se dá podle mého překonat. Petr Rychlý hraje na Fidlovačce krásné role, přestože uvádí soutěž, kde ze sebe chrlí anekdoty.Kdybych někde do tisku teď řekl, že skončím s Milionářem, když mi někdo dá roli v divadle, tak vlastně jako bych Nově vzkázal, že se jim na to můžu kdykoliv vykašlat. Tak to ne. Myslím, že by v klidu šlo zvládnout oboje. Kdyby mi někdo dal takovouhle drsnou podmínku, tak to bych řešil až v okamžiku, kdy bych ji dostal. Nemám rád ultimáta, určitě by se dalo najít rozumnější. řešení. Takové, aby to všem stálo za to.Nejen o penězích! Člověk, když už se někde objeví, tak je asi v jeho zájmu, aby se i díky moderování v televizi udržel v povědomí diváků. Aby prostě nesešel z očí, nesešel z mysli.Já jsem na to připraven každým okamžikem, protože vím, že jsem se ocitl ve světě, kde se takové věci prostě dějou! Nova může říct jednoho krásného dne: "Pane, my vás už nechceme." Nemohu si myslet, že teď to je a bude to navěky!To se musíte ptát jich, já takové zprávy nemám. Vím, že akorát po mně opakovaně chtěli, abych byl tvrdší na ty lidi.Myslím, že ano. Že takovou měli původně představu. A já jsem to začal dělat trošičku jinak. Mají pravdu v tom, že když se to začalo uvádět, byl jsem tvrdší. Tak jsem si zapnul televizi a zjistil jsem, že najednou z toho vymizel takový ten pokušitel, co umí i seknout, a byl tam takový obtloustlý prošedivělý strejda, který žoviálně s lidmi klábosí. Tak se to tam snažím s úsměvem dostat. Oni mě za tuhle roli platí a já to respektuju.Ne. Je tam vyčíslena částka za jeden díl, kterou dostávám.To je relativní, To se nedá poměřovat. Určitě se dá říct, že jsem na tom momentálně asi o něco líp, než jsem býval.Na to se odpovídá, že milionář je člověk, který má někde hromady peněz...To se nedá takhle prostě brát. Milionář je člověk, který má milion na zbyt. Tak si představuju milionáře. A to tedy v žádném případě nejsem.No, poprvé mi to došlo, když běžela ta úplně první upoutávka, kde jsem se povaloval v těch hromadách drobných mincí. Pak jsem vlezl do nějakého obchodního domu a najednou se ozval dětský hlásek: "Korunu vám dá každý." Já jsem se podíval, byl to nějaký chlapeček, který na mě pokřikoval.No, nedal, spíš jsem se lekl, protože jsem na něco podobného nebyl příliš zvyklý.Tak to jsou takové oba ty pocity asi dohromady, příjemné i nepříjemné. Tuhle Petr Novotný říkal, že všichni, kteří tvrdí, jak je ta popularita strašně obtěžuje, kecají, protože to není pravda. Když se o popularitu přijde, strašně se po ní stýská.Kdysi dávno mi něco takového táhlo hlavou v okamžiku, kdy jsem vlastně z politiky odcházel. Ale to je samozřejmě strašně ošidné, a navíc v situaci, kdy moderátor nemá dostatečnou volnost. Prostě já si myslím, že ten diskusní pořad by měl smysl tehdy, když by ten moderátor skutečně mohl být ostrý jako břitva.No, tak zažili jsme takové případy, kdy to moderátor zkusil, ale potom moderátorem být přestal...Já to nebudu konkretizovat, ale staly se prostě takové případy.Já mám pocit, že se to stalo v České televizi.Tady není důležité, v které televizi, ale prostě si myslím, že političtí moderátoři tady zatím nemají takovou volnost, aby byli prostě naprosto bezbřehým způsobem ostří, aby ten politik, když jim vleze do studia, se potil hrůzou a musel odrážet ty nejožehavější otázky. Pak to teprve bude mít smysl.Maminku Hedu Čechovou vyhodili po roce 1968 z televize, prastrýc zemřel v komunistickém vězení, dědeček se kvůli komunistům zastřelil... Teď to působí, jako kdybych byl nějaký bojovník proti minulému režimu. Nebyl jsem bojovník, ale tu mámu jsem zažil velmi konkrétně a bylo to strašně nepříjemné. Ale já jsem se snažil nějak přežít, snažil jsem se dělat svoji práci i tehdy stejně tak, jako se ji snažím dělat dneska.Tak moc radostné to není. Já si myslím, že tady velmi nadějné období asi byla ta první republika, což byl bezpochyby sebevědomý, velmi prosperující stát, a kdyby nepřišli fašisti a po nich bolševici, tak by se to vyvíjelo jinak. Bohužel to všechno přišlo, i když samozřejmě tento národ má zakódované určité vlastnosti, které nejsou moc úžasné: ta podivná schopnost tak nějak přežít, schopnost vzájemných pomluv. Ale já si pořád myslím, že jádro toho národa není špatné!No, tak to je vůbec otázka na delší diskusi, že se komunistická strana nechala fungovat, aniž by se musela nějakým výrazným způsobem distancovat od toho, co se tady stalo. To by měli vysvětlovat lidi, kteří dělají politiku od roku 1990.Ne, myslím si, že herci by neměli do politiky vstupovat, protože to není prostředí pro ně. I kvůli tomu jsem ji opustil.Ti, které bych chtěl volit mě strašně štvou. Mám proto pro všechny podobně naštvané návrh: slosujme veřejně ty strany, které nemají šanci se do parlamentu dostat a pak té, jedné, která bude vylosována, dejme všichni hlasy. A ty politické strany, které si jsou teď tak jisté, by se pak určitě chytaly za nos. Rozhodně by to českou politiku oživilo.