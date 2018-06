Vizážista Kája Pavlíček má svou Marilyn, je to Inna Puhajková

"Napadlo mne vzít to od historie, tedy od Kleopatry, to byla totiž první žena, o které víme, že o sebe dbala. Nejen, že se líčila, ale pečovala také o své tělo tím, že používala tělová mléka. No a protože jsem se stal tváří italské dekorativní kosmetiky pro Česko, chtěl jsem ukázat, co všechno umí," vysvětluje Pavlíček.

V Kleopatru rázem proměnil modelku Martinu Dvořákovou, ze Zuzany Rosákové zase udělal Marii Antoinettu. Audrey Hepburn s typickým drdolem, černýma očima a nalepenými řasami skvěle zastoupila další česká kráska Lucie Smatanová.

No a červená rtěnka, světlá pleť a falešné znaménko krásy legendární Marilyn Monroe nejvíc sedělo Inně Puhajkové, která je letitou kamarádkou a klientkou Káji Pavlíčka. "Nikoho jiného jsem si v této roli představit nedovedl, Inna je pro Marilyn jako stvořená," míní vizážista.

Nechyběla ani recese a model Marfuša, v němž se ukrývala Nikol Moravcová, nevěsta z povedené reklamy na spořící účet jisté banky. Té se shodou okolností v den konání akce zabil přítel, s nímž se údajně před nedávnem rozešla. Život si vzal dobrovolně skokem z mostu v Chomutově, odkud pocházel. "Chodili jsme spolu pět let, já důvod jeho sebevraždy nejsem," tvrdí Moravcová.

Akci moderovala Eva Aichmajerová, která trápí tělo pravidelně v posilovně na powerplatu a je den ode dne štíhlejší. Pobavit se přišla například plavkyně Yvetta Hlaváčová, moderátorka Štěpánka Duchková, nebo modelky Kateřina Smejkalová a Zuzana Štěpanovská.