Chudí lidé by měli kupovat méně oblečení, míní Vivienne Westwoodová

"Kupujte méně. Vybírejte dobře. Radši kvalitu než kvantitu. Všichni nakupují moc oblečení," cituje módní návrhářku list Daily Mail.

"Vím, že já mám štěstí, že si můžu věci jen tak vzít a půjčovat si je, ale nesnáším, když mám příliš mnoho oblečení. A myslím si, že chudí lidé by měli být ještě opatrnější," řekla Westwoodová.

Její rada prý neznamená, že by lidé museli nakupovat jen levné věci, ale místo šesti kousků by si měli koupit jeden, který se jim opravdu líbí.

"Neinvestujte do módy, ale do světa," dodala s tím, že by se lidé měli také více zajímat o kulturu, jít do galerií a budovat hodnoty.

Westwoodová sama sebe prohlašuje za poslední punkerku a tomu také odpovídají její názory na svět. Všichni podle ní vypadají jako klony a jediní skvěle vypadající a zajímaví lidé jsou její vrstevníci, tedy sedmdesátníci.

Může se hodit Inspirujte se na Modissimo.cz a vyberte si kvalitní dámské oblečení za příznivé ceny.

Feministky nepovažuje za lidi, protože chtějí, aby ženy vypadaly jako muži. Sama se nikdy nedívá do módních časopisů, protože je to podle ní strašná nuda. Nedůvěřuje mladým a nechce s nimi komunikovat, protože je to ztráta času. Moc pozitivně nesmýšlí ani o současné společnosti.

"Lidé nikdy nevypadali tak ošklivě jako nyní. Jíme zkrátka příliš mnoho," dodala návrhářka, jejíž cílem prý je, aby chudí vypadali jako boháči a bohatí jako chudí.