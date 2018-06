Vítové je třicet, cítí se na dvacet

Kulatiny oslavila v tureckém letovisku Antalya, kde tráví dovolenou s přítelem Petrem Jáklem, jeho rodiči a svým šestnáctiletým bratrem Petrem v rámci tenisového turnaje FV Plast Open 2007.

První večer v hotelu Cornelia patřil oslavenkyni. Na uvítacím večírku, kde se mimo jiné losovaly dvojice do tenisového turnaje, dostala láhev šampaňského. Bohužel ho ale nemohla ochutnat. Před každou cestou se totiž musí dopovat kinedrylem, což udělala i před odletem do Turecka.

"Je mi špatně ve všech dopravních prostředcích, snad jen v autě na předním sedadle cestu zvládnu bez prášků. Pořádnou oslavu budu ale stejně dělat až po návratu domů. A jak se cítím? Pořád stejně. Na dvacet," říká s úsměvem.

K moři už si přivezla první dárek - kabelku. "Jsem prostě kabelková a ačkoli se mi Petr pořád směje, že už je nemáme kam dávat, koupil mi další." Svého přítele naopak potěší čímkoli, co se týká rybaření. Je totiž vášnivý rybář a malý skládací prut si přivezl i do Turecka. Zatím na něj chytil jen malou rybku.

Svoji Romanu chce naopak do manželské sítě ulovit už na konci tohoto léta. Jejich cesta do Turecka by tedy mohla být považována za jakousi rozlučku se svobodou. "Jedině tak mojí, Petr už se se svobodou loučil," prozrazuje Vítová. Plánovaná svatba prý bude romantická a pouze v rodinném kruhu.

"Chceme si ji užít, proto ji budeme trávit jen s rodiči a sourozenci. Oslavu pro kamarády uděláme až po ní."

A ozývají se ve třiceti letech u blonďaté rosničky také proslulé biologické hodiny? "Nic neslyším," odpovídá Vítová. "Přemýšlíme nad miminkem, to samozřejmě ano, jsme oba rodinné typy a na rodinu se moc těšíme. Zatím si ještě užíváme vzájemně sami sebe. Uvidíme, třeba budeme za rok na dalším ročníku turnaje v Turecku už s dítětem."