Vítová touží po svatbě, Holanová má nového přítele

Televizní rosnička Romana Vítová doufá, že kvůli návalu práce nezapomene letos na svatbu se svým přítelem kaskadérem Petrem Jáklem. Vítová přiznává, že pro ni byl loňský rok velmi náročný a je hodně unavená. "Odjíždím proto příští týden s kamarádkou na dovolenou do Spojených arabských emirátů nebo do Egypta," svěřila se s plány Romana.



Zato její partner Petr Jákl zůstává naopak doma. Jako producent se bude plně věnovat přípravě nového českého filmu Kajínek o nejznámějším českém vězni. Romana se zhroutit nehodlá, a tak si již další práci nepřibírá. "Jen občas si přivydělám modelingem u návrhářky Jarky Sedláčkové," dodává Vítová, která by měla ráda se svým partnerem tři děti. Vybrala si dobře. Petr Jákl byl na večírku v klubu Face to Face k Romaně velmi pozorný a stále ji zasypával polibky.



Holanová lapila tenistu

Na filmovou party se dostavila i zpěvačka Marcela Holanová se svým novým přítelem tenisovým trenérem Bohumilem Pikhartem. Do klubu Face to Face zavítal na poslední chvíli i Zdeněk Podhůrský, kterého celý večer obletovaly fanynky. Zdeněk má ale jiné starosti. V současné době shání peníze na vydání svého prvního CD. Možná by mu mohla poradit Míša Nosková nebo Sámer Issa, kteří již několik desek vydali a také si na party zazpívali. Samozřejmě, že každý zvlášť.