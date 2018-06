Vítová: také vám připomíná řeckou bohyni?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Simona Chytrová správně využívá svého dívčího vzhledu. Roztomilá sukně s kanýrky a zelené tílko jsou pěkná letní volba. Líbí se mi i nášivka na sukni, která zajímavě ladí s detailem sandálků.

Případ druhý:

Zpěvačka Monika Absolonová si na svatbu své kamarádky Laďky Něrgešové oblékla jednoduché splývavé šedé šaty a černé balerínky. S těmi mne nedávno pobavila Victoria Beckham, která prohlásila, že v těchto botách (nebo v jakýchkoli jiných bez podpatku) by se na veřejnosti neobjevila ani omylem. No jo, krátké nohy jsou kříž. Monika jako správná hvězda nasadila tmavé brýle a láhev s vodou by se v těchto dnech měla stát povinným módním doplňkem!

Krásná rosnička Romana Vítová je v černých šatech se zlatým zdobením na dekoltu neodolatelná. Takhle nějak si představuji bohyni Afroditu. Ani ona neodolala pohodlným botám bez podpatku a její žabky jsou ještě ke všemu elegantní, stejně jako kabelka.

