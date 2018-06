Vítová stráví Štědrý den bez Jákla

„Je hrozně krásně připravovat Vánoce pro mého brášku, kterému je čtrnáct. Tuhle radost bych si rozhodně nenechala ujít,“ dodává půvabná Romana.

Už teď má prý nakoupené některé dárky.

„A jsem na to pyšná, protože se mi skoro každý rok stane, že je sháním na poslední chvíli, a to mě hrozně štve. Ten shon, uklízení, vaření. Vánoce by přeci měly být svátky klidu. Ne štvaní se za pořádkem a plnými mísami,“ říká rosnička, která se letos rozhodla, že bude mít na všechno dost času a Štědrý den si pořádně užije.

