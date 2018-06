Vítová se tento týden stane paní Jáklovou

Vítová nosí na svém prsteníčku zásnubní prsten už dva roky, ale o svatbě se zatím jen šuškalo. Rosnička vše přiznala na filmové party, která se konala u příležitosti uvedení nového filmu Maharal, kterému šly za kmotřenky missky Petra Minářová, Martina Dvořáková a Jana Doleželová.

"Svatba nebude nijak veliká, odehraje se v rodinném kruhu za účasti pouze několika přátel," svěřila se Vítová. Půvabná rosnička však prozradila, že fotografie ze svatby si naopak bude moci koupit kdokoliv - výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely.

Svatbu nanečisto si přednedávnem vyzkoušela i miss Jana Doleželová, která si v nově připravované komedii Svatba na bitevním poli vzala herce Mirka Šimůnka. A protože hrála roli francouzské dívky, musela se naučit celý svatební slib ve francouzštině.

"Tak zkoušení svatebních šatů, obřad a svatební noc už mám za sebou," vtipkovala Doleželová, která se jinak do své vlastní svatby příliš nehrne. "Teď je to vdávání pro mě jako denní chleba, tak musím chvíli počkat, až to odezní," dodala se smíchem.