Vítová před porodem: Stále bobtnám, přibrala jsem 19 kilo

S manželem Petrem Jáklem už se konečně shodli i na jménu. Karolína, kterou navrhovala budoucí maminka, ustoupila nakonec Sofii, kterou vybral nastávající otec. Ten mimochodem bude samozřejmě také u porodu.

Dětský pokoj čeká na malou Sofii zatím v obchodě, mladí rodiče se totiž budou v létě stěhovat do většího bytu, kde ho svému prvorozenému dítěti zařídí již se vším všudy. Prozatím se bude muset miminko spokojit s postýlkou v ložnici. Oblečky, které si Romana neustále se zalíbením prohlíží, i výbavička včetně dvou kočárků, jednou tříkolkou do terénu a jednou trojkombinací Concord, jsou také na svých místech a příchodu nového člena do rodiny tedy nic nebrání.

Přibrala devatenáct kilo

Půvabná rosnička se už na tu chvíli, kdy "shodí" břicho, těší. Jakýkoli pohyb jí totiž dělá čím dál větší problémy. Pár dní před porodem přesto ještě stihla nafotit spolu s manželem posledních pár fotek v kolekci šatů své dvorní návrhářky Jaroslavy Sedláčkové a její dcery Dominiky. "Budou to fotky také na památku, poslední tři týdny totiž doslova bobtnám, mám nahoře devatenáct kilo. Doufám, že už to dál pokračovat nebude," směje se Jákl Vítová.

Ta už nyní myslí na budoucnost svého dítěte. U společnosti Cryo-Save CZ nechala pro jeho potřeby uchovat kmenové buňky z pupečníkové krve. Jen ji mrzí, že nemůže pupečníkovou krev darovat dalšímu dítěti. "Myslela jsem, že budu moci část krve darovat, ale prý jí není nikdy tolik, aby vystačila pro dvě děti, takže samozřejmě dostane přednost moje holčinka. Ale mrzí mě to," říká nastávající maminka.

A k čemu jsou kmenové buňky dobré? Je možno je využít při léčbě často se vyskytujících onemocnění, jako je formace buněk srdečního svalu, nervových buněk, buněk slinivky břišní, kde se nabízí možnost léčby cukrovky, nebo v jiných případech, kdy kmenové buňky mohou fungovat jako kožní, a dají se tedy využít k obnově tkání, například při popáleninách.