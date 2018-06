Vítová má judistku, Slámová sedm Kajínků

Sedm Kajínků spolu s Klárou Slámovou byli hlavními hvězdami filmparty v nově otevřením Disco club Daylong v pražském obchodním centru Palladium. Blonďatá advokátka jen nevěřícně kroutila hlavou, když jednomu z nich říkala: "Máte úplně stejné oči, sama bych si vás klidně s panem Kajínkem spletla."

Podobné akce i připravovaný film vítá s povděkem. "To, že se veřejnost o jeho osobu zajímá, znamená, že mu fandí, a to by mohlo pomoct k novému otevření případu," doufá.

Kajínkovi dvojníci vzešli ze soutěže, která slibovala, že vítěz si zahraje v připravovaném filmu Princip Kajínek. Většina z nich se shodla, že větší problémy s podobou nemají, až na žertíky kolegů či pokřikování dětí na ulici. Výherce Martin Dembický si ale slavného vězně nezahraje, jak by se dalo čekat, možná jen nějakou menší roli.

"Nechceme, aby byl herec panu Kajínkovi jakkoliv podobný, ale také chceme někoho neokoukaného. Film nebude věrným příběhem jeho života, ale jen zmapuje případ Jiřího Kajínka. Mám nové zajímavé podklady a myslím, že veřejnost bude hodně překvapená," prozrazuje režisér snímku Ivan Fíla. Vyvrací tak i spekulace, že by se hlavní role měl ujmout Marek Vašut, který také přišel dvojníky na party okouknout. "Já ho ani hrát nemůžu. Stačí se podívat na můj účes a na jeho," podotýká s úsměvem.



Čeká Romana judistku?

Pravidelné filmparty pořádá každý měsíc agentura Petra Jákla a stejně pravidelně večírky uváděla jeho čerstvá novomanželka Romana Jákl-Vítová. Tentokrát ji ale zaskočil Vítek Havliš. "Není mi teď úplně nejlíp, tak jsme udělali změnu," přiznává Romana, která je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Na party ale dorazila, aby v tom svého muže nenechala úplně samotného.

Zatím ještě neví, co čeká, protože miminko se prý při ultrazvuku otáčí zády, aby na to nemohli přijít. Z družného rozhovoru s Dádou Patrasovou, která je tak trochu senzibilka, se ale dověděla, že by měla mít holčičku. "Přitom mě už teď pěkně kope a pořád se mele. S Péťou se smějeme, že je jasné, že se do rodiny narodí další judista. Tak uvidíme," uzavírá Romana.