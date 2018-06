Vítězslav Jandák se bojí létat

"V Číně jsem při natáčení nebyl, protože nelítám letadlem. Letecky se už nepodívám ani do Bratislavy. Prostě ne. Není to od doby, kdy bouchla dvojčata v New Yorku, ale vůbec. Tomuto způsobu dopravy nevěřím. A myslím si, že člověk má sedět doma na prdeli," svěřil se Jandák.Herec tvrdí, že na natáčení Macha a Šebestové bude dlouho vzpomínat. S dětskými kolegy si prý perfektně zahrál. "Ty děti byly od začátku naprosto suverénní a na nás reagovaly absolutně samozřejmě. Byli jsme prostě kolegové. S Machem a Šebestovou se mi hrálo opravdu výborně a bylo to skvělé," řekl Vítězslav Jandák.Vorlíčkovu komedii považuje herec za precizní dílko. Nominaci na Oscara však zřejmě Mach a Šebestová nedostane."Myslím si, že jen stěží. Ale čert ví, nedá se to nikdy říct dopředu. Vsadili jsme na českou úsměvnost a kreativitu. Není to pouze dětský film, je to komedie pro celou rodinu," podotkl herec.Před několika týdny dokončil Jandák další roli, tentokrát ve filmu Milana Šteindlera Perníková věž."Myslím, že film pana Šteindlera představuje velmi netradiční pohled na drogovou tématiku u nás. Možná sranda, možná smutek, ale každopádně je to velmi zajímavý film. Mám tady krásnou roli starýho, zaprděnýho, plesnivýho dědka, který žije ve starým činžáku, jejž zároveň obývají narkomani. Je to vlastně o jakémsi manželství lidí úplně na spodu společnosti. Ale je to také úsměvná role, i když zase trochu jinak," míní Vítězslav Jandák.