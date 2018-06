Vítězové StarDance: Začátek byl tragický

Proč jste vyhráli, co myslíte?

Valenta: StarDance byla subjektivní soutěž. Já můžu někomu připadat jako blbec a někomu jako normální člověk. Iva může někomu připadat krásná a jinému jako ošklivka.

Langerová: No, no.

Valenta: Tak to prostě je.

Langerová: V tancování objektivita neexistuje. Na techniku se kouká až v posledním kole, jinak je taneční soutěž založená na subjektivním hodnocení porotců. Nejdůležitější je první dojem. Pár se vám musí líbit, musí být sympatický svým výrazem a až potom hodnotíte techniku.

Valenta: Tak proč jsme tak dřeli kroky?

Langerová: Protože, Aldo, když máš techniku, tak můžeš prodat i všechno ostatní a porota může koukat jen na tu skořápku.

Valenta: Tak já jsem taková skořápka. Iluze o téhle soutěži jsou najednou v trapu.

Ivo, šéfovala jste?

Valenta: No jistě…

Langerová: My jsme si ty role střídali. Nejsem vyloženě vůdčí typ, a když už mám vedle sebe staršího muže...

Valenta: Seniora.

Langerová: ... tak chci, aby šéfoval. Mně vyhovovalo, když Alda vedl. On si prostě myslel, že šéfuje.

Musela jste tady s olympijským vítězem mít trpělivost?

Langerová: Od začátku jsem mu tvrdila, že budu ráda, když se bude snažit, a že všechno, co udělá, bude pro mě dobře. Takže byl perfektní, i když mu to nešlo. Ačkoliv je fakt, že první tři dny nebyly moc dobré.

Valenta: Přiznejme si, že byly tragické.

Langerová: Ale potom se to poddalo. Když vám pořád někdo bude říkat, že jste výborný, tak budete výborný.

To chcete říct, že jste se za celé čtyři měsíce nepohádali?

Valenta: A kvůli čemu?

Třeba, že si šlapete na nohy.

Langerová: Ale to je vždycky chyba toho spodního. Na koho se šlápne, toho je to chyba. Měl uhnout. Ale musíte mu to sdělit pozitivně.

Valenta: Je to tvoje chyba, ale jde ti to…

Vy jste, Aleši, před StarDance vážně neměl žádnou taneční průpravu?

Jsem veterán, do tanečních jsem chodil před dvaceti lety.

Ani trénink na diskotékách?

Tak na pařbách skáču jako každý, ale to nemá s tancem moc společného. A vyrůstal jsem obklopen sportovci, takže jsem neměl klasickou pubertu, diskotéky mě moc nebraly.

Tak co všechno musí úplný nováček udělat, aby vyhrál StarDance?

Langerová: Recept na vítězství není.

Valenta: (s předstíraným údivem) Néé?

Langerová: Ne. Nejlepší je, když si oba sednou, baví je to. To je základní kámen.

Chcete vědět více ? Celý rozhovor s Alešem Valentou a Ivou Langerovou najdete v zítřejší MF DNES.

VÍCE O SOUTĚŽI STARDANCE ZDE