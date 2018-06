Vítězové šli na mejdan s poraženými

"Muselo se to oslavit. Zašli jsme s ostatníma na pizzu a udělali mejdan, atmosféra byla parádní. V tu chvíli nerozhodovalo, kdo postoupil a kdo ne," popsal první okamžiky po vyhlášení výsledků Tomáš Savka, student gymnázia v Sokolově, který od diváků získal 12 procent všech hlasů.



Issovi dal hlas každý druhý

Jednoznačně nejúspěšnějším z druhé semifinálové desítky se však stal Sámer Issa z Děčína. Student střední soukromé školy se zaměřením na cestovní ruch bodoval nejen u odborné poroty, ale i u diváků. Hlas mu dal téměř každý druhý.

"Trému jsem moc neměl. Zpívám od svých šesti let a na vystupování před publikem jsem zvyklý," řekl Issa. Úplně odlišně prožíval večer druhý postupující: "Byly to hrozný nervy. Hlavně při vyhlašování vítězů. Je to jako když si vsadíte sportku, ale máte při tom trochu větší šanci. Můžete to také ovlivnit, svým výkonem," řekl Savka.

U rekordních více než 800 tisíc diváků zvítězily písně od dvou britských zpěváků. Zatímco Sámer Issa si vybral skladbu legendárního Philla Collinse Against All Odds, Tomáš Savka dal přednost nastupující hvězdě pop-music Robbieho Williamse a jeho hit Eternity.

"Myslím, že pro semifinále byla vhodná. Hodí se k doprovodu piana, je melodická a je to má oblíbená píseň," zdůvodnil výběr Issa. "Jde dobře k mému typu hlasu. A mám už i nějaké životní zkušenosti, abych tu písničku skutečně prožil," dodal přesvědčeně Savka.



Savka přijel do Prahy jen s batohem

Po nedělním přenosu se dvojice talentovaných zpěváků dostala do postele po večírku až pozdě ráno a včera se už ocitla v centru pozornosti médií, povídala si se čtenáři internetového serveru iDNES a pózovala fotografům a dokola přijímala blahopřání k postupu.

"Hodně jsem si přál uspět, ale do Prahy jsem přijel jen s batohem. Počítal jsem s tím, že v neděli v noci už pojedu domů. Máme se Sámerem velkou radost a hrozně nás to potěšilo," dodal za oba semifinalisty Savka.

První část druhého čtvrtfinálového kola soutěže Česko hledá SuperStar sledovalo na obrazovkách přes 2,8 milionu diváků, což představuje necelých 65 procent těch, kteří měli v této době zapnutou televizi. Vyhlášení výsledků hlasování v druhé části sledovalo zhruba 1,4 milionu diváků. Podíl na sledovanosti druhé části dosáhl necelých 68 procent.

Minulou neděli se z postupu radovaly sedmnáctiletá Aneta Langerová z Říčan a o dva roky starší Veronika Zaňková z Lična. - Čtěte záznam on-line rozhovoru

Vzhledem k úspěchu soutěže televize Nova přesunula přenos z finále SuperStar od 25. dubna do atraktivnějšího vysílacího času na 20 hodinu večer. Obvyklé nedělní zábavné pořady diváci uvidí od 20 hodin každé pondělí. Tuto neděli od 21 hodin se divákům představí třetí desítka soutěžících a postoupí znovu dva. První česká superstar bude známa 20. června.