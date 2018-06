Vítězové Bailanda Jana a Tomáš: Plánujeme společnou dovolenou

Jana Gonsiorová a Tomáš Krejčíř odpovídali ZDE

Devětadvacetiletá Jana Gonsoriová tančila pro malou dcerku Adélku, která má kombinované postižení (mikrocefalie, DMO, genetické postižení). Díky svému vítězství se Janě podařilo vytančit domek se zahradou. Ten její dceři do budoucna umožní lehčí život.

"Vůbec nevím, čím jsem zaujala diváky. Myslím si, že v této soutěži hrálo roli více věcí dohromady, ale nedokážu posoudit, co bylo nejdůležitější," napsala čtenářům vítězka Jana a Tomáš Krejčíř hned doplnil: "Podle mne je taky obdivuhodné, že v tomhle případě tancovala maminka pro své dítě. Je jasné, že tanečně jsme nebyli nejlepší, ale v Bailandu šlo o více faktorů."

Jana přiznala, že vůbec nejhorší pro ni v soutěži bylo odloučení od dcery Adélky, pro Tomáše prý bylo nejtěžší uvěřit, že může se svým tancem předstoupit před diváky. "Doufám, že jste to přežili ve zdraví :-)," napsal.

Kritických okamžiků prý bylo málo. "Občas jsem měli krizi při tréninku, když nám to hodně nešlo, ale stalo se to asi dvakrát a mělo to jen krátké trvání a dobrý konec," odpověděli. Také vztahy mezi soutěžícími byly podle nich v pohodě. "Možná vás to překvapí, ale rivalitu jsme opravdu necítili."

Čtenáře také zajímalo, zda nevnímají soutěž jako citové vydírání diváků. "Já si myslím, že záleží na tom, jak se na to díváte. Pokud v tom chcete vidět citové vydírání, tak ho tam najít můžete, ale já v tom vidím spíše možnost pomoci nejen těm, kteří byli vybráni do soutěže, ale i lidem v našem okolí, kteří pomoc potřebují," odpověděl Tomáš.

Bailandem prý pro oba vítěze tancování skončilo a žádnou další taneční kariéru v budoucnosti neplánují. "Ani bychom si na ni netroufli. Jen možná někdy a někde příležitostně pobavíme publikum," naznačili.

Pevně ale doufají, že jako kamarádi se budou vídat i nadále. "Všichni jsme se spřátelili a plánujeme dokonce společnou dovolenou," prozradili. "Ale i s rodinami, samozřejmě," dodali.

