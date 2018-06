Vítězné modely mohou klidně padat

Soutěž mladých oděvních a obuvních výtvarníků Vivien Junior 1999 proběhla tentokrát pod heslem "Žert, humor, nadsázka". Vítězkou finále, do něhož postoupilo celkem 14 účastníků, se stala studentka VŠUP Martina Víchová za kolekci BESIP - BEzpečně SI Padat. Odborná porota, kde zasedli například profesor Milan Knížák, návrhářky Daniela Flejšarová, Helena Krbcová, Liběna Rochová nebo docentka Magda Křesťanová, neměli ve třetím ročníku soutěže vyhlašované agenturou Fair Agency rozhodně lehké rozhodování. A to nejen proto, že do soutěže bylo do prvního kola přihlášeno 78 soutěžících. Kvalita soutěže se totiž neustále zvyšuje, protože jde o nejreprezentativnější akci tohoto druhu pořádanou pro studenty středních a vysokých škol zaměřených na oděvní a obuvnickou tvorbu. Soutěže se tak snaží zúčastnit všichni, kteří se chtějí jednou prosadit ve světě domácí a - doufejme - i světové módy.