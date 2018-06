Sexy Missky v plavkách: Při přehlídkách se ještě stydíme

"Nejsem na to ještě zvyklá. Radši dělám rozhovory, když jsem oblečená," řekla Česká Miss 2014 Gabriela Franková (20).

"Zvyklá na to asi nejsem. V těch plavkách je to takové zvláštní. Přece jenom člověk je skoro nahý a bojí se, aby někde něco nevykouklo," přiznala letošní Česká Miss World Tereza Skoumalová (23).

"Mám za sebou jenom jednu přehlídku v plavkách, takže si na to teprve zvykám," dodala Česká Miss Earth 2014 Nikola Buranská (22).

Missky přiznaly, že v jejich šatníku moc plavek nenajdete. Změnilo se to ale díky soutěži krásy. A jaké mají krásky plány na léto? Gabriela bude hlavně pracovat a vybere si další výhru, studium na jazykové škole v zahraničí. Nikola už s přítelem fotbalistou byla na dovolené v Itálii a Tereza se chystá relaxovat v Česku.

"Odpočívat mám v plánu u babiček na venkově, na horách a chystám se jako každý rok se svými dlouholetými přáteli na týden na vodu. Asi to do mě moc lidí neřekne, ale bude to čundr," dodala rodačka z Ostravy Skoumalová.