Vítězky České Miss převzaly byty, chtějí ale rodinné domy

Lucie Hadašová by nejraději bydlela v domě na klidném místě v Čechách. "V domě je to ideální, soukromí tam je o něčem jiném než v panelovém domě," řekla letošní Česká Miss, která v současné době upřednostňuje rušný život velkoměsta. "Teď jsem na dům ještě moc mladá, je to starost," dodala dvacetiletá blondýnka.

Druhá Vicemiss Lilian Sarah Fisherová dům uvítá, pokud začne žít rodinným životem. "Ale chtěla bych malý dům, velké stavby mě nepřitahují." Představovala by si domek kousek od Prahy. "A kdyby se mi splnil sen, domek se zelenými okenicemi na pláži by nebyl špatný. Ale uvidíme, co přinese život," zamyslela se dvaadvacetiletá studentka vysoké školy z Plzně.

Lucie a Lilian společně s dvacetiletou první Českou Vicemiss Evou Čerešňákovou před polednem slavnostně převzaly klíče od svých nových bytů na Zbraslavi. "Je tu krásné prostředí a není problém se odtud dostat včas do centra," pochvalovala si svoji novou adresu Fisherová.

Rovněž Hadašové se líbil luxusní vzhled i vybavení bytu. "Jsem s tím moc spokojená," komentovala. Klidné, téměř venkovské prostředí Zbraslavi jí podle jejích slov připomíná domovskou Strážnici.