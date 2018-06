Vítězku reality show přivezla Tatra

Společně s Expresradiem jsme sledovali putování po Česku on-line také na stránkách iDNES. ČTĚTE ZDE! + MAPA POHYBU Dvaatřicetiletá Petra pracuje ve správě budov obchodního centra Letňany. V úterý si vzala den volna a vyplatilo se. Výhrala pět dní dovolené v libovolném místě, kam létá společnost British Airways. "Nejraději bych se podívala na Maledivy, ale protože právě tam British Airways nelétá, vyberu si jinou exotickou destinaci," svěřila se vítězka. Na odpoledne má Petra ještě namířeno do práce, slavit se známými bude až večer. A repcept na vítězství? "Měli jsme štěstí na stopa. Jednoho pána jsem u pumpy doslova ukecala." Soutěžící trasy předem neznali

Pořadatelé vylosovali ze všech přihlášek do soutěže Václava Hakra, Terezu Ulihancovou, Markétu Zahradníkovou a Petru Vávrovou. Markéta Zahradníková však svůj pokus o získání dovolené snů na posledních chvíli vzdala, a tak ji zastoupila náhradnice Ivana Čepelková. Nikdo z nich neznal předem svou trasu. Až dnes ráno si trasy vylosovali a auta je rozvezla na start. Jejich úkolem bude dorazit za stanovených podmínek co nejdříve do cíle v Praze na Náměstí Republiky. V každém městě kromě Prahy musí navíc na poštu koupit pohled a nechat si ho orazítkovat poštovním razítkem s datem 19.10.2004. Jaké trasy si vylosovali

Petra Vávrová: Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Lomnice nad Popelkou - Jičín - Kostelec nad Labem - Praha

Tereza Ulihancová: Litomyšl - Vysoké Mýto - Chrudim - Kutná Hora - Český Brod - Praha

Ivana Čepelková: České Budějovice - Protivín - Písek - Příbram - Dobříš - Praha

Václav Hakr: Mariánské Lázně - Planá - Stříbro - Rokycany - Praha



Vítěz získal letenky a pobyt, kde si vybere



Expresradio, které stejně jako MF DNES a iDNES patří mediálnímu domu MAFRA (více), uspořádalo soutěž spolu s leteckou společností British Airways. Ta také vítězi věnovala dvě zpáteční letenky do kterékoli části světa, do které BA létá, plus ubytování na pět dní od BA Holidays dle vlastního výběru výherce.

Zájemci se do reality show registrovali na stránkách ba.com. - zde. V ranním vysílání Expresradia (v Praze a středních Čechách na frekvenci 90,3 FM nebo na internetu zde) byly dne 18. října 2004 v přímém přenosu vylosováni čtyři soutěžící a čtyři náhradníci.

Vlastní auto i kolo je zakázáno

Soutěžící měli po celou cestu omezený finanční rozpočet ve výši 300,- Kč.

Každého z nich doprovázel jeden z moderátor. Ti každou hodinu živě vstupovali do vysílání Expresradia s informacemi o aktuální poloze každého soutěžícího a po celou dobu dohlíželi na dodržení pravidel soutěže.

Soutěžící nesměli používat mobilní telefon ani pevnou linku, pro svoji dopravu nemohli využít svůj vlastní automobil. Povolené způsoby přepravy byly: stopování, prostředky hromadné dopravy, jako je vlak, autobus, letecká a říční doprava. Jízda na vlastním kole byla podle pravidel soutěže zakázána.

"Nabídka konceptu společnosti British Airways nám od prvního okamžiku přišla jako velmi zajímavá," vysvětluje Vít Mikyska, obchodní ředitel Expresradia. "Uspořádat reality show ve vysílání, je zajímavým zpestřením a výhra 2 zpátečních letenek do kterékoli British Airways destinace světa včetně ubytování na 5 dní od BA Holidays dle vlastního výběru výherce je určitě jedním z dalších lákadel pro naše posluchače."

"V minulém roce jsme s velmi podobným konceptem soutěže slavili velké úspěchy na Slovensku," říká Michaela Drahoňovská, manažerka British Airways pro Českou republiku a Slovensko. "Soutěž mimo jiné přinesla i zvýšený zájem o cestování. Proto jsme se rozhodli tuto soutěž představit i českým posluchačům. Po zvážení, které z českých rádií oslovit, jsme se jednoznačně rozhodli pro Expresradio, které se od počátku jednání nebálo navrženého formátu soutěže a do celého konceptu vneslo také kus svého já. Samozřejmě, cílová skupina tohoto média byla pro naši společnost nejdůležitějším faktorem výběru a jsme si jisti správností volby."