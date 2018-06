Vítězku reality show láká moderování

Proč? "Myslím, že to nebylo ani tím, že bychom se k sobě nehodili, jako spíš okolnostmi," vzpomíná šestadvacetiletá modelka, která v Praze dokončuje Vysokou školu ekonomickou.

Do soutěže ji před rokem zlákali zástupci americké produkce. Jezdili po Evropě a hledali dívky, které neměly tušení o podobné soutěži. Je totiž postavená na sladké lži. A protože v Americe už jednu sérii v té době odvysílali, a tím její podstatu odhalili, museli najít další adeptky jinde.

"My jsme ani nevěděly, že půjde o soutěž, o nějaké vyřazování jednotlivých kandidátek. Nám jenom řekli, že je to nová mezinárodní reality show, že tam bude několik dívek a kluků, kteří se navzájem budou seznamovat, a že se to jmenuje Dream Date. Dělali s tím strašné tajnosti," říká Kazdová. Ve skutečnosti se sešly na jednom ranči v Texasu, aby bojovaly o přízeň Davida Smithe, který jim byl představen jako milionář.

Linda od počátku cítila, že k ní chová větší sympatie než k ostatním, přesto psychický nápor nevydržela a po pár kolech ze soutěže odešla. Naštěstí jí dali možnost vrátit se. Právě díl, ve kterém přijíždí zpět na farmu, odvysílala TV Nova minulou neděli. "Byla jsem šťastná, že mi dali znovu šanci. Poté, co jsem odjela, jsem nemohla ani pořádně spát. Měla jsem pocit, že jsem propásla svoji životní příležitost, a bylo mi líto, že jsem Davidovi ani nemohla vysvětlit, proč utíkám," říká.

Největší sokyní byla Kat

V tu chvíli už však měla Davida "ve spárech" Lindina největší konkurentka, Kat z Německa. "Byla určitě nejpřitažlivější a také měla tu výhodu, že všechny schůzky s Davidem měla navečer, kdežto já jsem s ním randila v poledne," říká. V zákulisí patřila Kat k nejméně oblíbeným a na Lindu prý žárlila. Zato ostatní Češky se k sobě chovaly kolegiálně. Když vypadla ze hry Karolína Chudá, přišlo to Lindě tak líto, že se rozplakala. "Myslím, že v normálním životě bych tak nereagovala, ale oni z nás ty emoce prostě dostali. Věděli, jak na to."

Karolína Chudá odcházela se smíšenými pocity: "Bylo to hrozně fajn, ale tak trochu luxusní vězení. Žily jsme v přepychu, ale nic jsme nemohly. S nikým se stýkat, s nikým mluvit, takže když jsem vypadla, oddechla jsem si, že už jsem volná, a zároveň mi to bylo líto." David se jí prý nijak zvlášť nelíbil, takže o něj jí šlo ze všeho nejmíň a tomu, že by byl milionářem, prý od začátku moc nevěřila. "Neměl takové ty manýry boháčů," popisuje, jak na ni působil. Jí osobně vadilo, že nemá dost vysoký intelekt. "V podstatě jsme si spolu neměli o čem povídat," rekapituluje.

Nechtěla žít na ranči

Na rozdílnost povah a zájmů ztroskotal posléze i rodící se vztah Davida a Lindy, která nakonec dobyla Davidovo srdce a dostala od něj takzvaný promiss ring (prsten slibu). "Všechno, co jsme si řekli, natáčela kamera, nikdy jsme neměli ani chvilku pro sebe a bezprostředně po skončení soutěže nás od sebe striktně oddělili," popisuje průběh událostí Linda. "V té době už běžely v americké televizi na Joe milionáře upoutávky a oni se báli, že by někdo mohl vydedukovat, že jsem vítězkou. V Americe se na ni uzavíraly i sázky," dodává.

Až po dvou měsících, když show v Americe odvysílala televize, se mohli setkat soukromě. David přijel za Lindou do Prahy. Jenomže žádná romantická láska se nekonala. "Když byl mimo kamery, ztratil najednou veškeré charizma. Tam byl sebevědomý usměvavý muž a teď mi přišel jako z jiného světa," říká Linda. David měl navíc i jiné zájmy. Odmítal žít ve městě, ať už v Praze nebo v Los Angeles, profesionálně se věnoval rodeu a chtěl žít na ranči. Získal ho coby honorář za svoji účast v Joe milionáři, a to přímo ten, na kterém se natáčelo finále show.

Chce zůstat před kamerou

Ani Linda nepřišla zkrátka. Díky tomu, že prohlásila, že stojí o Davida navzdory tomu, že je chudý, náležela jí odměna dvě stě padesát tisíc dolarů. Měla se rozhodnout, jestli ji chce vyplatit najednou, čímž by se ovšem částka o dost snížila, nebo v průběhu deseti let. Rozhodla se pro okamžité peníze a teď si za ně kupuje v Praze byt.

S Davidem se naposledy sešla v prosinci minulého roku v Los Angeles. To už si byli na hony vzdáleni. "Já zrovna uvažovala, že bych v Los Angeles zůstala a zúročila zkušenosti před kamerou a částečnou popularitu v reklamách, a on se chtěl vrátit na ranč. Nakonec jsem domů odjela i já. Připadalo mi, že bych měla dokončit školu a završit tuhle etapu svého života." V budoucnu by se Linda ráda ještě chvíli věnovala modelingu a jejím tajným přáním je práce před kamerou. Nejvíc by se jí prý líbilo, kdyby byla moderátorkou zpráv.