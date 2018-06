VIDEO: StarDance vyhrála atletika, královnou je Kateřina Baďurová

Taneční soutěž StarDance 2012 uzavřelo nezvykle sportovní finále. Utkali se v něm atletka Kateřina Baďurová a hokejista Martin Procházka. Oba svou sportovní disciplínu využili v tanci na volné téma a Kateřina Baďurová, jako by to tušila, už v tomto tanci použila slavnou píseň We are the champions od skupiny Queen. A diváci jí dali za pravdu.