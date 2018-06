Odvážné fotky Ivanny Bagové: vítězka Hlasu, jak ji ještě neznáte

"Modeling zrovna nemusím, určitě bych se jím nedokázala živit, ale jednou za čas mi nečiní problémy pózovat před objektivem. U zpívání určitě setrvám, jak to jen půjde," řekla iDNES.cz Ivanna Bagová, jež nyní bojuje o fanoušky debutovou deskou Oheň v duši.

Prvním single je hit I'm Not Dancing On My Own, k němuž před několika týdny vznikl i videoklip. Ohlasy jsou zatím spíše chladné a na úspěch mladá zpěvačka, původem z Ukrajiny, teprve čeká.

"Jestli jsem svoje vítězství v Hlasu dostatečně zúročila, říct neumím. Kdyby to náhodou nevyšlo, mám v záloze i jiné plány. Tím, že vystuduji konzervatoř, budu mít papír a můžu třeba učit. Ale ráda bych ještě na vysokou. A když se mi povede mít úspěšný aspoň jeden song, budu za něj vděčná," doplňuje.

Devatenáctiletá Ivanna je stále nezadaná. A i když lásku momentálně nehledá, rozhodně se jí prý nebrání. "Stále pracuji, takže nemám čas hledat kluky. Nabídky byly, ale nešlo je brát vážně. Musí to přijít samo."

Ivanna Bagová / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up a vlasy: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER

Ivanna Bagová se v ateliéru Lenky Hatašové převlékla hned několikrát. Na stejném místě vznikly i její jedny z nejodvážnějších fotografií.

Perličkou je, že na snímcích skoro nejsou vidět obě uši. A náhoda to není. "Nelíbí se mi moje pravé ucho, trochu odstává. Snad to nevadí. Maminka říkala, že člověk miluje toho druhého pro jeho nedokonalost. To ucho si nechám, i když jsem jako dítě z toho měla trauma. Dnes už je to dobrý," uzavřela se smíchem Bagová.