Vítězka Pretty Woman ČR shrábla všechny ceny

Čtyřicetiletá Jana Höklová z Brna podle svých slov zaujala přirozeností a tím, že zůstala normální, podle mínění okolí svým životním příběhem. Má za sebou osmnáctileté nepovedené manželství, v němž se jí narodily dvě děti, dnes osmnáctiletá Bára a třináctiletý Matyáš, a začíná nový život s partnerem, s nímž má sedmiměsíční dceru Aničku. V publiku proto seděla jen nejstarší Bára a kamarádky z volejbalu. Přítel sledoval finále, které vysílala v přímém přenosu Česká televize, s mladšími dětmi z domova.

Höklová rodině do Brna přivezla spoustu cen, mezi jinými luxusní automobil, elektrospotřebiče nebo poukaz na dovolenou či finanční dar v hodnotě sto tisíc korun. Sama si ze soutěže odnáší spoustu zkušeností, zážitky ze čtrnáctidenního soustředění na Kanárských ostrovech i fotku, kde pózuje vedle slavné německé zpěvačky Sandry, která se proslavila například hity In the Heat of the Night nebo Maria Magdalena. Ta byla kromě zpěvačky In-grid další ze zahraničních hvězd na finále, odehrávajícím se na výstavišti v pražských Letňantech.

Sandra přijela bez rodiny a unavená

Do Prahy přijela Sandra v doprovodu svého manažera, ale bez manžela Michaela Cretu i bez svých dvanáctiletých dvojčat, chlapců Nikity a Sebastiana. "Přijela jsem sama, synové jsou na internátní škole. Rodina je pro mě ale samozřejmě na prvním místě před kariérou," tvrdila zpěvačka na tiskové konferenci po skončení finálového večera. Přiznala také únavu. "Jsem tady čtyři dny, z toho dva jsem prospala." Se svým manažerem a dvěma tanečníky se dlouho nezdržela ani na korunovačním plese.

Soutěži, která tady ještě nebyla a nehledala modelku s dokonalými mírami, ale přirozenou krásu ženy a především osobnost, prezidentuje Iva Crkalová. Na počátku se do ní přihlásilo 352 uchazeček ze všech krajů republiky. Nejvíce adeptek tvořily ženy na mateřské dovolené. Deset finalistek a dvě náhradnice vzešly z pěti semifinálových kol a neveřejné baráže.

Dámy musely během finálového večera, který moderoval Marek Vašut a Roman Pomajbo, předvést své taneční schopnosti, ukázat, jaké jsou hospodyňky, a také prokázat schopnost společenské konverzace. Na pódiu se vedle zahraničních hvězd Sandry a In-grid objevila Marie Rottrová, Petr Kolář, Pavel Vítek a Vašo Patejdl.