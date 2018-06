Vítězka Face 2005: Miss mě neláká

13:13 , aktualizováno 13:13

Soutěž návrháře Osmanyho Laffity Face 2005 vyhrála třiadvacetiletá Tereza Vondrková. Krátkovlasá brunetka se předvádění a focení věnuje od osmnácti let, ale do soutěže Miss by se prý nepřihlásila. "Miss není o modelingu, české missky se nikdy v této oblasti moc neuplatnily, to svědčí o všem," prozradila Tereza v on-line rozhovoru. FOTOGRAFIE