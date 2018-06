Vítězem VyVolených je Vladko

ČTĚTE: Král Vladko zasedl na záchodové míse

Show VyVolených se vysílala v přímém přenosu z Bratislavy. Katce, Vladkovi a Jindrovi se moderátorka Tereza Pergnerová přihlásila deset minut před osmou. Teprve v tuto chvíli jim prozradila, že je čeká finále.

Do studia Pergnerová nejdříve povolala všechny tři finalisty, vzápětí si v něm nechala Katku, která získala nejmenší počet hlasů - celkem 108 127. Tím pro ni soutěž skončila.

Vladko a Jindra se vrátili zpátky do vily. "To je neskutečné psycho," prohlásil Jindra při návratu do prázdné vily. Slovenští vyvolení totiž na chvíli vilu vyklidili, aby oba finalisté měli čas na vnímání posledních chvil v soutěži. Společně ovšem ještě museli splnit poslední úkol - napsat vzkazy Slovákům. Tereza Pergnerová poté ukončila hlasování. O něco málo hlasů, 525 778, patřilo Jindrovi.

Vladko zůstal v prázdné vile sám. Usedavě se rozplakal a utekl na toaletu. Pak celou vilu prošel a na postel dal každému ze slovenských kolegů, kteří na něj čekali před vilou, dárek. Na svobodě novopečeného milionáře vítal i ohňostroj. „Teď už tomu věřím. Vždycky jsem si říkal, že člověk jako já nemůže vyhrát. A jestli někdy někdo řekne, že někdo někoho diskriminuje, tak pěkně kecá. Moc děkuju,“ řekl s dojetím Vladko.

Přímo ve slovenském studiu přihlíželo mnoho známých tváří - VyVolené přijeli podpořit jejich patroni Marcela Březinová, Tomáš Savka a Šárka Kašpárková.

Na své úspěšnější kolegy se přišli podívat také exvyvolení, přítomen je ředitel televize JOJ Milan Kňažko i ředitel televize Prima Martin Dvořák, všichni čeští a slovenští moderátoři. Hudební doprovod zhruba dvouapůlhodinového večera obstarával showman Daniel Nekonečný.

Diváci v sestřizích viděli to nejlepší, co se v pořadu odehrávalo. Došlo i na rozloučení se Slováky, otázky na příbuzné, bleskový výslech, reportáže či anketu, komu fandí bývalí soutěžící.

Vladko získá luxusní byt s terasou a garáží na pražské Harfě v hodnotě pěti milionů korun. Nastěhovat se však bude moci až na jaře 2007. Útěchou mu tak může být offroad automobil v ceně jednoho milionu korun, poukázky na elektroniku v hodnotě půl milionu korun a na oblečení za 300 tisíc korun.

Vyvolený by také mohl strávit rok bez nového bytu na dovolené, přesněji řečeno na čtyřech luxusních dovolených dle vlastního výběru v celkové hodnotě 600 tisíc korun. Nebo si své přechodné bydlení financovat z ročního platu v celkové výši 3 600 000 korun.