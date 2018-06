Vítězem VyVolených 2 se stal Tony!

Finále bylo velmi rozpačité. Cožpak o to, show to byla se vším všudy, ale chybělo to nejdůležitější – napětí. Tereza se sice snažila vytvářet dojem, že je stále o čem rozhodovat, ovšem už po prvních průběžných výsledcích bylo o vítězi rozhodnuto.

První výsledek byl 10 889 hlasů, druhý 64 880 hlasů a třetí 12 370 hlasů. Bylo vůbec ještě o čem hlasovat? Nervózní mohl být snad jen někdo, kdo viděl VyVolené poprvé.

Na třetím místě skončila Marcy, které to ovšem vůbec nevadilo a s radostí přisedla ke všem exVyVoleným. Tony s Maruškou se vrátili na chvíli do vily a čekali na vyhlášení výsledků. Na druhém místě se ziskem 66 082 hlasů zůstala Maruška a na výhru ve VyVolených 2 stačilo Tonymu 176 060 hlasů.

Sice to Tonymu muselo být jasné od začátku průběžných výsledků, že má výhru v kapse, ale trochu radosti projevit mohl. Jeho chování po výhře bylo naprosto chladné, proti Vladkovi připomínal Tony někoho, kdo všechno věděl dopředu a jen čekal, až mu to někdo oficiálně oznámí.

Pak už jen předání cen, setkání se s ostatními VyVolenými a Renatou a nakonec… konec. Co myslíte, kdy bude třetí série?

Herci a herečky

Ale zpátky k rekapitulaci pátečního dne. Za zrcadly v ložnici jsou exVyVolení! Tak zněl pokyn od štábu a soutěžící začali zdravit na všechny strany. Za zrcadlem byl ovšem jenom Tomáš, který čas od času něco prohodil a VV ve vile se mohli zbláznit nadšením.

Pak museli soutěžící ukázat, že v nich dřímá herecký talent. V koupelně nejdříve předváděli smích a potom pláč. Nejlepší smíšek byla asi Maruška a nejlépe brečel Tony. Pluto se trochu naštval, že stejně žádnou roli nikdy nedostane, tak proč by to měl dělat, že?

Marcy opět točí kolem trestů

Port pod tričkem sice není kdovíjaké porušení pravidel, ovšem štáb už se chytá každého detailu. Marcy tak musela točit kolem trestů, což vyděsilo zejména Tonyho s Maruškou. „Hlavně to roztoč pořádně, my si ještě honem zapálíme.“

Trest byl naštěstí velmi mírný – odevzdat všechny polštáře a peřiny. Poslední noc tak VyVolení strávili na podlaze. Štáb ještě uklidnil dopisem Tonyho, že to s tím milionem byla jenom kanada.

Po Duelu, který byl osudným pro Pluta, bylo ve vile smutno. Sice se debatovalo o finále a o případné výhře, ale nálada byl hodně pod bodem mrazu. Pluto byl ve vile od úplného začátku a Marcy i Marušce hodně chyběl.

Reality show VyVolení 2 skončila. Podle očekávání, dalo by se říct. Já osobně lituji toho, že jsem si hned zezačátku nevsadil na favorita a pak se těším na to, jestli Tony splní všechno to, co nasliboval, že s penězi udělá.