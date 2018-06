Vítězem posledního Duelu je Vladko.

Malé velké opáčko a šup do studia

Zážitků mají všichni nespočet. Pěkně od začátku jsme si rychle připomněli Michalovy nemoci, Vladkovy deprese, Michalovo laškování s děvčaty, Vladkovy vtípky. Průřez jejich vztahem oba intenzivně prožívali. Těžko říct, kdo měl při loučení větší nervy.

Michal měl slzy v očích a loučil se velmi rychle: "Nevím, co říct... Stejně se máme rádi všichni." "Věřím, že i s tebou," směřoval Vladovi a na jeho rozpaky to potvrdil: "Já myslím, že jo." Díky prozrazení šifry "Šaty jsou ve skříni." už víme, že u Frašů je vše v naprostém pořádku. Přes Vladkovy kruhy pod očima slzy nebylo ani vidět: "Mě tohle hrozně ničí, když to dělám, tak vás jen obejmu."

Jindra nezklamal a své přání, aby se vrátil Vladko začal slovy: "Nikdy jsem neměl oba dva k tělu." Rozhodl se nakonec pro Vladka, "i když oba jsou mu vzdálenější, než kdo tam byl". V tipování na vítěze to u Slováků vyhrál Michal, u našich Vladko. Přišel čas výsledků - 236 618 : 516 057 pro Vladka. Ten příliš radost neměl: "Tenhle Duel je jinej. Jsem rád, že se můžu vrátit zpátky, ale nemůžu mít radost před ním." To Tony byl štěstím bez sebe. Jen uviděl Vladka ve dveřích hulákal na celou vilu: "YES! YEES! YEEES! ... Kamaráde." Při gratulaci ho povalil na sedačku, celého zalehl a dobu objímal.

Michal sice byl zklamaný, ale tady se ukázalo, že je skutečně čestný člověk, co dokáže uznat porážku: "Přišel čas odejít. Mrzí mě to, ... ale je to jenom hra." Potvrdil to při tipování na celkového vítěze: "Není to zbytečná otázka?.. Vladka!" Při loučení byl před kamerou suverénní a Libor Bouček by se měl začít klepat o své místo moderátora noční show. Ostatní VV si hned prošli kamerovými zkouškami a Michal by mohl uspět.

Pionýři, pionýři, malované děti

Buďte budovateli světlých zítřků! Tak zněl další úkol. Modré mundůry s červenými šátky u krku jim velmi slušely. Ale proč být jen pionýry, když se mohli stát svazáky? Patnáct minut kolektivního studia všichni trochu "ošulili" a předstoupili před komisi zarytých socialistických mládežníků Rockyho, Vladka a Tonyho. První šel rebel Jindřich. Vlado ho hned poučil o patřičném chování pionýra a se soudruhy se začal domlouvat: "Tak se podíváme, jak je to s rodiči." Vyklepaný Jindřich musel odevzdat pionýrský šátek a při tom se prořekl: "Super!" "Zapomeň, chlapče, na střední školu... Bude dělat baču, tam školu nepotřebuje." rozhodla ihned komise.

Školní trest pro Tonyho

Při zasedání soudruhů a soudružek se přednášely omluvné referáty. A také se rozhodovalo o Tonyho trestu. "Kritické situace se budu snažit řešit s chladnou hlavou." - to musel napsat 500krát do Deníku. Vlado ze solidarity a kvůli cti udělal to samé.

Slečna Drsňák Linda

Michal se při hovoru s Jindrou trochu přiopil a začal laškovat s Lindou. Povzbudily ho i holky, které si hrály na "patnáctky" a pištěly jako o život, když dělal Michala Davida. "Lindo, líbej mě!" přemlouval ji na zahradě. "Co ti šiblo?" šklebila se v jeho klíně. V ložnici jí sahal za kalhotky a chtěl je stáhnout. Linda byla ale v ráži: "Já ti takovou střelím." Provokoval ji dál: "Já tě miluju." "Neprovokuj mě! ...Vypadni odtud tak rychle do pi...! Osle! Mazej do obýváku, tady spát nebudeš. Opovaž se přijít, tak tě nakopu do zadku, že se z toho po..." Přitom ho několikrát praštila, ale pravou rukou, kterou měla zlomenou. Jak to zpozoroval Rišo, hned k ní starostlivě přiskočil: "Linduško, NE! Pravou NE!" a s Rockym jí připomínali ortézu. Opravdoví gentlemani stále žijí.