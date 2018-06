Vítěz soutěže Survivor získá milion liber

Jedenatřicetiletá Jackie, která před soutěží pracovala u British Airways, a pětadvacetiletá Charlotte, bývalá policistka, vyřadily na cestě do finále psychiatra Richarda Owense a penzionovaného detektiva Micka Eastona.

O tom, která ze dvou žen získá milion liber, rozhodne porota složená ze soutěžících, kteří ze hry předtím vypadli. Ani jedna z finalistek nebyla na začátku soutěže považována za favoritku. Na ostrově v Jihočínském moři bylo vysazeno původně 16 soutěžících, jeden za druhým byli hlasy ostatních soutěžících ze soutěže postupně vyřazováni.

Přežít není jednoduché

K přežití na ostrově nestačila jen dobrá fyzická a psychická kondice, schopnost snášet tvrdépodmínky exotického ostrova a plnit úkoly. Osobní sympatie, intriky, flirtování, zákulisní čachry, to vše hrálo mimořádně důležitou roli v tom, kdo šel z kola ven.

Charlotte se po postupu do finále svěřila, jakou hru na ostrově s ostatními hrála: "Tu jsem na někoho pustila tuhle informaci, tam zase onu, nijak jsem to nedramatizovala, věděla jsem, že se jejich fantazie rozjede naplno." Mick Easton zase uvedl, že na ostrově využíval toho, co se naučil jako detektiv, aby prohlédl ty, kteří proti němu kují pikle.

Soutěžící byli na ostrově vystaveni velké psychické i fyzické zátěži. Potravu tvořila většinou rýže, kokosové ořechy, ryba, když se jim podařilo nějakou ulovit, a na jídelníčku se objevila i krysa.

Vztahy mezi soutěžícimi byly napjaté

Vztahy mezi účelově vytvářenými skupinkami přátel bývaly velmi napjaté; někteří z vyřazených prohlásili, že by se s některými trosečníky po skončení soutěže už nikdy nechtěli potkat. Jedna z účastnic soutěže byla například vyřazena poté, co začaly kolovat zprávy, že ostatním kradla rýži, tampóny a kečup.

Eve Holdingová, bývalá příslušnice armádní jednotky určené k likvidaci bomb, to ale kategoricky popřela a zapřísahala se, že v životě nikdy nic neukradla. Obě finalistky mají v porotě přátele a nepřátele - Charlotte, která podvedla svého manžela s jedním ze soutěžících, však považují sázkové kanceláře za favoritku.

Soutěž Survivor předcházela bombastická kampaň, televize ITV však musela počet dílů vysílaných v jednom týdnu snížit z původních dvou na jeden, protože místo odhadovaných 10-12 milionů diváků sledovala pořad jen asi polovina. Náklady na výrobu pořadu včetně hlavní ceny dosáhly částky deseti milionů liber.